Consejos para 'sobrevivir' a las noches tropicales en Castellón: Así puedes combatir el calor
Las altas temperaturas no dan un respiro a la provincia y continúan dificultando el descanso de la población, especialmente en el litoral castellonense
Alejandro Prats
Las temperaturas continúan disparándose en nuestro país y Castellón no está siendo ajeno a las elevadas cifras que llevan marcando a la provincia desde ya el mes de junio. Con la entrada de julio, los termómetros seguirán en la misma línea y las noches serán tropicales para los castellonenses. En municipios del litoral como Castelló, Vinaròs o Moncófar, las cifras no bajarán de los 20 grados por lo que el descansar será una de las dificultades a las que se enfrentarán los ciudadanos durante las semanas venideras.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) define como noche tropical aquellas en las que el mercurio no desciende de los 20 grados tras la puesta de Sol y tórrida (o ecuatorial) cuando no baja de los 25. Ante ello, la falta de sueño favorece la aparición de problemas de salud como dificultades cognitivas, cambios en el estado de ánimo o disminución del rendimiento físico. A continuación, dejamos los mejores consejos y recomendaciones para 'sobrevivir' al calor nocturno.
Consejos para descansar por las noches
- Date una ducha o baño con agua templada antes de acostarte.
- Usa ropa ligera, holgada y de tejidos transpirables como el algodón o el lino.
- Emplea sábanas ligeras y evita edredones o mantas gruesas.
- Evita cenas copiosas, bebidas alcohólicas y comidas muy calientes o picantes antes de dormir.
- Mantén la vivienda lo más fresca posible: cierra persianas y cortinas durante el día y ventila por la noche o a primera hora de la mañana si la temperatura exterior es menor.
En esta misma línea, los bebés o las personas mayores pueden ser las más sensibles a este aumento de las temperaturas durante esta parte del año. Por ello, deben de de extremar las precauciones y seguir los consejos de las autoridades y, sobre todo, no exponerse al Sol en las horas centrales del día.
Recomendaciones para los bebés
- Nunca dejarlos dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera durante unos minutos.
- Vigilar si presentan irritabilidad, somnolencia excesiva o dificultad para alimentarse.
- Uso de ropa muy ligera y transpirable.
- Mantener la habitación a una temperatura confortable, utilizando ventilación o aire acondicionado si es posible, evitando que el aire les dé directamente.
Consejos para personas mayores
- Ofrecerles agua con frecuencia, aunque no la pidan.
- Comprobar que la vivienda se mantiene fresca y bien ventilada.
- Evitar que permanezcan en habitaciones muy calurosas.
- Si viven solas, conviene que familiares o vecinos contacten con ellas diariamente durante episodios de calor intenso.
- Revisa con su profesional sanitario si algún medicamento puede aumentar la sensibilidad al calor.
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