El Consell premiará la excelencia el próximo curso: matrícula gratuita para quienes aprueben todas las asignaturas en primero de carrera

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este miércoles, en el acto de investidura de Jesús Lancis como rector de la Universitat Jaume I de Castellón, su apuesta por impulsar la cultura del esfuerzo y la excelencia. “Creo firmemente que hay que recuperar la cultura del esfuerzo. Por eso, uno de los compromisos de investidura como president de la Generalitat fue la gratuidad de la matrícula universitaria para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas el primer año de carrera y que se pondrá en marcha el curso que viene”, ha apostillado Pérez Llorca, ante un Paranimf a rebosar tras el traspaso de la vara de gobierno de la UJI.

El jefe el Consell también ha resaltado la adaptación del decreto de precios públicos universitarios para congelar el precio de las matrículas, “al mismo tiempo que se han ampliado las bonificaciones y exenciones para los estudiantes”. Asimismo, ha apostado por el refuerzo del sistema de becas “para que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por motivos económicos” y ha incidido en el reconocimiento del talento y el esfuerzo con iniciativas como las becas GV-Talent y la recuperación de los premios a la excelencia académica.

Jesús Lancis departe con Vicent Climent y Pérez Llorca / GVA

Financiación

Pérez Llorca también ha subrayado el esfuerzo hecho por el ejecutivo autonómico por dotar de estabilidad financiera al sistema universitario público de la Comunitat. En ese sentido, ha señalado que “durante demasiado tiempo, la planificación se ha visto condicionada por la incertidumbre”. En cambio, Pérez Llorca ha afirmado que en esta legislatura desde la Generalitat “hemos puesto los cimientos de un marco estable, evaluable y a largo plazo, que permita a universidades como la Jaume I desarrollar todo su potencial”.

Encargo a la Universitat

El president ha ofrecido a la Universitat Jaume I "colaboración, estabilidad y compromiso" por parte de la Generalitat, pero al mismo tiempo le ha pedido a la Universidad "que no pierda la ambición" como una de las grandes palancas para el futuro de Castellón y de toda la Comunitat.

Se ha referido a la UJI como una institución joven, pero madura en resultados y prestigio que en tres décadas ha conseguido ser una institutución profundamente arraigada al territorio pero al mismo tiempo abierta a Europa y al mundo y ha apelado al papel transformador que tiene la Universidad en beneficio de todos. A su juicio, la Jaume I ha conseguido unos niveles muy relevantes de captación de recursos competitivos, con millones de euros en proyectos de investigación, que cuenta con una consolidada red de institutos universitarios y “ha sabido desarrollar un ecosistema de transferencia de conocimiento que tiene reflejo directo en la economía real”.

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Ejemplo de todo ello, según Pérez Llorca, es el parque científico y tecnológico con el que cuenta esta universidad, Espaitec, donde empresas innovadoras, grupos de investigación y talento cualificado trabajan conjuntamente, para generar actividad económica, ocupación y nuevas oportunidades para el territorio.