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¿Dónde cortarán la luz este jueves en Castellón? Los municipios afectados

Consulta los horarios y las calles donde se suspenderá el suministro eléctrico este jueves 2 de julio

Los cortes de luz programados para municipios de Castellón el jueves 2 de julio

Los cortes de luz programados para municipios de Castellón el jueves 2 de julio / Mediterráneo

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Juliana Carambia

Juliana Carambia

Las labores de conservación y mejora de la red de distribución eléctrica provocarán interrupciones temporales del suministro este jueves 2 de julio en distintos municipios de la provincia de Castellón.

Iberdrola ha dado a conocer tanto los horarios como las zonas en las que se llevarán a cabo estos cortes programados, previstos a lo largo de la mañana y la tarde.

Alcossebre | Alcalà de Xivert

Los vecinos de Alcossebre, en el término municipal de Alcalà de Xivert, tendrán dos cortes programados del suministro eléctrico a lo largo de la jornada.

La primera interrupción se producirá entre las 09:00 y las 09:30 horas, mientras que la segunda está prevista de 15:00 a 15:30 horas y afectará a las mismas calles y zonas.

Alcossebre (Alcalà de Xivert)

Corte 1

  • Horario: 09:00 - 09:30

Calles afectadas:

  • Av Valencia: 41, 43, 45, 47
  • Cl Alcala De Xivert: 2, 4, 8 ., 8 A, 8 D
  • Cl Misionero Grau Albert: 1 00, 3, 5, 7 00, 7
  • Cl Rench: 50 C, 50 D, 50 F, 50 1, 52, 54, 56, 58 A, 60, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 103 A, 105 A, 107, 109, 111, 143
  • Cl San Jose: 50
  • Cl Santa Llucia: 2
  • Cl Vistabella: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
  • Cn Atall - Dentro: 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 82
  • Cn L'Atall: 1, 21
  • Cn L'Atall Fuera: 5
  • Cn L'Atall Zona Alcossebre: 16, 17
  • Cn Transformador: 4
  • Pe Vista Alegre: 3, 5, 7, 11, 13, 15
  • Ur Santa Lucia: 2

Corte 2

  • Horario: 15:00 - 15:30
  • Se repiten exactamente las mismas calles y zonas del corte de la mañana.

Castelló de la Plana

Iberdrola ha programado una actuación de mantenimiento en Castelló de la Plana, que obligará a interrumpir el suministro eléctrico entre las 08:30 y las 10:30 horas.

El corte afectará a varias calles y caminos de la zona de la Plana y el Serradal.

Castelló de la Plana

Horario: 08:30 - 10:30

Calles afectadas:

  • Cl Ant-Tran. I-XIII: 2
  • Cn Bomboi (Lp): 107, 220
  • Cn Plana: 448, 456, 464
  • Cn Serradal: 187
  • Gr La Plana Ca: 168, 178, 180

Grau de Castelló

El Grau de Castelló también se verá afectado por un corte programado durante la mañana del jueves.

La interrupción del suministro tendrá lugar entre las 08:30 y las 10:30 horas y alcanzará numerosas calles, caminos y travesías del entorno de Antrilles, Serradal y la Plana.

Grau de Castelló

Horario: 08:30 - 10:30

Zonas afectadas:

  • Cl Antrilles Orihuela: 2, 4, 6, 7, 8
  • Cl Antrilles Plana Ca III: 1 2, 1, 2, 4
  • Cl Entrador De La Marina: 86, 103, 105, 106, 108, 198 1, 198, 201, 209, 213, 219, 229, 257
  • Cl Entrilles Acequia: 28, 46, 115
  • Cl Serradal: 277
  • Cn Antrilles: 8 A, 25, 73, 99 00, 111
  • Cn Antrilles Eguiluz: 3 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
  • Cn Antrilles Frente Fileta: 31, 33, 35, 36, 40, 41, 43, 44 1, 45, 46, 48, 52, 59, 61
  • Cn Antrilles Marza: 3, 6 1
  • Cn Antrilles Solana: 1, 4, 5, 6, 8
  • Cn Antrilles Trasformador: 2, 4, 6, 9, 10, 12
  • Cn Antrilles Vent Gregal: 69
  • Cn Cadarnera: 28
  • Cn Carrerasa De Llau: 4, 30 LL, 40, 42, 44, 47, 51 A
  • Cn De La Coloma: 25, 26, 29 1, 37
  • Cn Del Mussol: 56
  • Cn Entrador Guillamon: 384 LP, 396, 402, 406, 412 C, 436 LP
  • Cn Hondo: 27, 125
  • Cn La Plana - Antrilles: 35, 38 A, 57, 74 A, 91, 400
  • Cn La Plana Entrador Guillamon: 400
  • Cn Motor Plana: 52, 54, 56 B, 56, 58, 60 B, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
  • Cn Plana: 350, 360, 364 LP, 408, 442, 472
  • Cn Plana D'Entrilles (An): 2, 8, 24, 25 A, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 60, 62 A
  • Cn Serradal: 181, 233 A, 245, 261, 263, 289, 291, 293
  • Cn Serradal Viejo: 1 1, 1
  • Pd Antrilles: 71, 302
  • Pd Fileta F.I.: 49 1
  • Tr Ant Frente Fileta I: 4 1, 4, 5 1, 5, 7, 9
  • Tr Ant Plana Ca XV: 1, 3, 5
  • Tr Ant Plana XVIII-VII: 15
  • Tr Ant Pozos Camino VI VI: 48
  • Tr Antr Tran I-VI: 2, 5, 6, 7, 8, 10
  • Tr Antri Fte Fileta X: 1, 3, 6, 7, 9
  • Tr Antrilles Tr I-XI: 2, 4, 15 1
  • Tr Antrilles Tran I-X: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 30, 34, 45
  • Tr Antrilles Transf I: 1, 3, 15, 17, 20, 21
  • Tr Camino Antiguo Pozos VI VII: 72 1
  • Tr Entrador La Era: 19, 21, 23, 25, 26, 27
  • Tr La Plana Antrilles: 3, 5, 6, 12, 23, 49, 51, 53, 55, 56 C, 57 ., 57 1, 59 1, 59, 61, 64, 65 1, 66, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 79 A, 79, 80 1, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 91 1, 91, 93, 95 1, 95, 96, 97 1, 99, 103, 104, 108 1, 108, 112, 115, 118 1, 120, 174, 175, 177, 179 1, 179 2, 179, 180
  • Tr Serradal Camino Marina: 14, 19, 21, 40, 42, 43, 52, 56, 78, 80, 81, 99, 101, 118, 120, 128, 132, 136, 169, 173, 175, 200, 202, 203, 204, 206, 215, 313

Vilafamés

En Vilafamés, los trabajos de mantenimiento previstos por la compañía eléctrica provocarán un corte del suministro entre las 09:00 y las 11:00 horas.

La actuación afectará a varios inmuebles de la calle San Miguel.

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Vilafamés

Horario: 09:00 - 11:00

Calle afectada: Calle San Miguel: 11, 17, 91 PR

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.

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