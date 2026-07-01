¿Dónde cortarán la luz este jueves en Castellón? Los municipios afectados

Las labores de conservación y mejora de la red de distribución eléctrica provocarán interrupciones temporales del suministro este jueves 2 de julio en distintos municipios de la provincia de Castellón.

Iberdrola ha dado a conocer tanto los horarios como las zonas en las que se llevarán a cabo estos cortes programados, previstos a lo largo de la mañana y la tarde.

Alcossebre | Alcalà de Xivert

Los vecinos de Alcossebre, en el término municipal de Alcalà de Xivert, tendrán dos cortes programados del suministro eléctrico a lo largo de la jornada.

La primera interrupción se producirá entre las 09:00 y las 09:30 horas, mientras que la segunda está prevista de 15:00 a 15:30 horas y afectará a las mismas calles y zonas.

Alcossebre (Alcalà de Xivert) Corte 1 Horario: 09:00 - 09:30 Calles afectadas: Av Valencia: 41, 43, 45, 47

Cl Alcala De Xivert: 2, 4, 8 ., 8 A, 8 D

Cl Misionero Grau Albert: 1 00, 3, 5, 7 00, 7

Cl Rench: 50 C, 50 D, 50 F, 50 1, 52, 54, 56, 58 A, 60, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 103 A, 105 A, 107, 109, 111, 143

Cl San Jose: 50

Cl Santa Llucia: 2

Cl Vistabella: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Cn Atall - Dentro: 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 82

Cn L'Atall: 1, 21

Cn L'Atall Fuera: 5

Cn L'Atall Zona Alcossebre: 16, 17

Cn Transformador: 4

Pe Vista Alegre: 3, 5, 7, 11, 13, 15

Ur Santa Lucia: 2

Corte 2 Horario: 15:00 - 15:30

15:00 - 15:30 Se repiten exactamente las mismas calles y zonas del corte de la mañana.

Castelló de la Plana

Iberdrola ha programado una actuación de mantenimiento en Castelló de la Plana, que obligará a interrumpir el suministro eléctrico entre las 08:30 y las 10:30 horas.

El corte afectará a varias calles y caminos de la zona de la Plana y el Serradal.

Castelló de la Plana Horario: 08:30 - 10:30 Calles afectadas: Cl Ant-Tran. I-XIII: 2

Cn Bomboi (Lp): 107, 220

Cn Plana: 448, 456, 464

Cn Serradal: 187

Gr La Plana Ca: 168, 178, 180

Grau de Castelló

El Grau de Castelló también se verá afectado por un corte programado durante la mañana del jueves.

La interrupción del suministro tendrá lugar entre las 08:30 y las 10:30 horas y alcanzará numerosas calles, caminos y travesías del entorno de Antrilles, Serradal y la Plana.

Grau de Castelló Horario: 08:30 - 10:30 Zonas afectadas: Cl Antrilles Orihuela: 2, 4, 6, 7, 8

Cl Antrilles Plana Ca III: 1 2, 1, 2, 4

Cl Entrador De La Marina: 86, 103, 105, 106, 108, 198 1, 198, 201, 209, 213, 219, 229, 257

Cl Entrilles Acequia: 28, 46, 115

Cl Serradal: 277

Cn Antrilles: 8 A, 25, 73, 99 00, 111

Cn Antrilles Eguiluz: 3 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17

Cn Antrilles Frente Fileta: 31, 33, 35, 36, 40, 41, 43, 44 1, 45, 46, 48, 52, 59, 61

Cn Antrilles Marza: 3, 6 1

Cn Antrilles Solana: 1, 4, 5, 6, 8

Cn Antrilles Trasformador: 2, 4, 6, 9, 10, 12

Cn Antrilles Vent Gregal: 69

Cn Cadarnera: 28

Cn Carrerasa De Llau: 4, 30 LL, 40, 42, 44, 47, 51 A

Cn De La Coloma: 25, 26, 29 1, 37

Cn Del Mussol: 56

Cn Entrador Guillamon: 384 LP, 396, 402, 406, 412 C, 436 LP

Cn Hondo: 27, 125

Cn La Plana - Antrilles: 35, 38 A, 57, 74 A, 91, 400

Cn La Plana Entrador Guillamon: 400

Cn Motor Plana: 52, 54, 56 B, 56, 58, 60 B, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74

Cn Plana: 350, 360, 364 LP, 408, 442, 472

Cn Plana D'Entrilles (An): 2, 8, 24, 25 A, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 60, 62 A

Cn Serradal: 181, 233 A, 245, 261, 263, 289, 291, 293

Cn Serradal Viejo: 1 1, 1

Pd Antrilles: 71, 302

Pd Fileta F.I.: 49 1

Tr Ant Frente Fileta I: 4 1, 4, 5 1, 5, 7, 9

Tr Ant Plana Ca XV: 1, 3, 5

Tr Ant Plana XVIII-VII: 15

Tr Ant Pozos Camino VI VI: 48

Tr Antr Tran I-VI: 2, 5, 6, 7, 8, 10

Tr Antri Fte Fileta X: 1, 3, 6, 7, 9

Tr Antrilles Tr I-XI: 2, 4, 15 1

Tr Antrilles Tran I-X: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 30, 34, 45

Tr Antrilles Transf I: 1, 3, 15, 17, 20, 21

Tr Camino Antiguo Pozos VI VII: 72 1

Tr Entrador La Era: 19, 21, 23, 25, 26, 27

Tr La Plana Antrilles: 3, 5, 6, 12, 23, 49, 51, 53, 55, 56 C, 57 ., 57 1, 59 1, 59, 61, 64, 65 1, 66, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 79 A, 79, 80 1, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 91 1, 91, 93, 95 1, 95, 96, 97 1, 99, 103, 104, 108 1, 108, 112, 115, 118 1, 120, 174, 175, 177, 179 1, 179 2, 179, 180

Tr Serradal Camino Marina: 14, 19, 21, 40, 42, 43, 52, 56, 78, 80, 81, 99, 101, 118, 120, 128, 132, 136, 169, 173, 175, 200, 202, 203, 204, 206, 215, 313

Vilafamés

En Vilafamés, los trabajos de mantenimiento previstos por la compañía eléctrica provocarán un corte del suministro entre las 09:00 y las 11:00 horas.

La actuación afectará a varios inmuebles de la calle San Miguel.

Noticias relacionadas

Vilafamés Horario: 09:00 - 11:00 Calle afectada: Calle San Miguel: 11, 17, 91 PR

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.