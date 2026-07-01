¿Qué días festivos estarán las tiendas abiertas en Castellón el año que viene? Hay novedades

Al año 2026 todavía le queda medio año por delante, pero ya empiezan a planificarse cuestiones relacionadas con el próximo ejercicio. Una de ellas es el tradicional reparto de los días festivos en los que podrán abrir las tiendas. Una decisión que ha tomado el Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria bajo la presidencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

Como en los años anteriores, y tal y como marca la ley autonómica, serán 11 los festivos aperturables, en función de campañas como las de Navidad y Reyes o las rebajas. La principal novedad tiene que ver con la posibilidad de que una de estas fechas de comercios abiertos coincida con alguna alerta meteorológica o sanitaria. En ese caso, los establecimientos, de común acuerdo con los ayuntamientos, podrán hacer un cambio de fechas.

Festivos de 2027

Los días elegidos para 2027 son los siguientes:

3 de enero – Domingo. Campaña de Reyes.

10 de enero – Domingo. Rebajas de invierno.

26 de marzo – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.

29 de marzo – Lunes de Pascua. Acumulación de festivos.

2 de mayo – Domingo. Acumulación de festivos.

27 de junio – Domingo. Rebajas de verano.

10 de octubre Domingo – Acumulación de festivos.

1 de noviembre – Lunes. Acumulación de festivos.

28 de noviembre – Domingo. Campaña de Navidad.

6 de diciembre – Lunes – Campaña de Navidad. Acumulación de festivos.

19 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y distintos órganos de la Generalitat.

Aperturas pendientes de 2026

En cuanto a lo que queda de 2026, las fechas en las que estarán las tiendas abiertas en día de fiesta son las siguientes:

5 de julio de 2026 – Domingo. Rebajas de verano.

15 de agosto de 2026 – Sábado. Asunción de la Virgen. Acumulación de festivos.

12 de octubre de 2026 – Lunes. Fiesta Nacional de España. Acumulación de festivos.

29 de noviembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

13 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

20 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

27 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.

Este calendario puede sufrir variaciones por modificaciones municipales, como ocurrió el pasado lunes en Castelló, jornada festiva de Sant Pere.