La Diputación de Castellón respalda a las cofradías de pesca de la provincia

La Diputación Provincial de Castellón reafirma su apuesta por la pesca y respalda la labor de las cinco cofradías de pescadores de la provincia con 30.000 euros de ayudas.

La Junta de Gobierno ha aprobado esta semana la concesión de subvenciones a favor de las cinco cofradías que conforman la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores (Fedcopesca) para favorecer la actividad del sector y fomentar el consumo de pesca de proximidad.

Apoyo al sector

"Castellón es una tierra profundamente vinculada al mar y a la tradición pesquera. Apoyar la labor de nuestros pescadores es apoyar una actividad esencial para la economía, el empleo y la identidad de nuestros municipios costeros", ha destacado el vicepresidente y responsable del área de Pesca, Andrés Martínez, quien ha puesto en valor estas subvenciones para "ayudar a los profesionales a que sigan ejerciendo su trabajo".

En este sentido, Andrés Martínez ha ensalzado la labor que realizan los pescadores que cada día salen al mar "con valentía y compromiso", asegurando que "el pesquero es uno de los sectores productivos castellonenses con más tradición y cuyo desarrollo en la provincia está muy arraigado".

Tradición pesquera

Por eso, ha seguido diciendo el vicepresidente, "desde el Gobierno Provincial debemos proteger e impulsar su actividad, porque forma parte de nuestra historia. Es un oficio que debe permanecer y llegar a las futuras generaciones, porque para muchas familias es su forma de vida".

La pesca es una actividad estratégica para la provincia de Castellón, con cientos de profesionales vinculados al sector y una importante repercusión económica. Un sector que genera empleo, dinamiza la economía y enriquece la gastronomía castellonense.

Peix de Llotja

Así, estas ayudas se destinarán a la realización de programas o actividades de formación, promoción o mejora de la comercialización con repercusión provincial que fomenten el conocimiento y consumo de la pesca de proximidad o Peix de Llotja entre la ciudadanía y la restauración.

Las cinco cofradías de pescadores registradas en el Registro de Pescadores de la Comunitat Valenciana de la provincia de Castellón y que, por lo tanto, se beneficiarán de estas ayudas son: la cofradía de pescadores San Telmo de Benicarló, la cofradía de pescadores de Burriana, la cofradía San Pedro de Castellón, la cofradía San Pedro de Peñíscola y, por último, la cofradía San Pedro de Vinaròs..3