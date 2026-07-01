Feijóo visitará Castellón para clausurar el foro de diputaciones del Partido Popular

El Auditori de Castelló acogerá este jueves y viernes la segunda edición del Foro de Diputaciones del Partido Popular, que congregará en la provincia a representantes de toda España para debatir sobre la gestión de este tipo de administraciones. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, tendrá un papel relevante en la sesión del jueves, cuando moderará una mesa dedicada al marco administrativo de las instituciones provinciales, sus competencias y fórmulas de simplificación.

La convención finalizará a mediodía del viernes, con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. A la hora de valorar la elección de la provincia para este evento, Marta Barrachina afirma que es "un espaldarazo a la gestión eficaz, que da servicio, día a día, a los vecinos, y que convierte a las diputaciones en la administración útil, ágil, cercana y eficiente que somos".

Papel municipalista

A la hora de analizar el papel de las diputaciones, pone en valor "el municipalismo, no como una etiqueta ni un producto de marketing, sino como una función medular de una institución que cada día escucha los problemas y las necesidades de las alcaldesas y alcaldes y trata de resolver con la máxima eficacia".

Según destaca el Partido Popular de Castellón, este foro, "que moviliza a toda España en la provincia, abordará modelos de éxito que son útiles porque resuelven y son eficaces porque visualizan la necesidad y actúan para atenderla". Barrachina defiende que es la "abanderada de los más pequeños, porque sabemos que esa fuerza es la que mueve al conjunto de la provincia. Y en estos tres años hemos conseguido que su voz, antes silenciada, ahora sea escuchada y atendida; que tengan la seguridad de que sus demandas se asisten y sus propuestas se apoyan. Porque saben que quienes hoy gobernamos no les utilizamos como un bonito fondo para una foto, sino como un destino que desea sembrar hogar los 365 días del año".