El Gobierno elimina el juez de refuerzo del juzgado de cláusulas suelo de Castellón pese a que está colapsado

Recortes en la justicia de Castellón. El Gobierno ha denegado la autorización económica para mantener el juez de refuerzo de la plaza número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castellón, un órgano que desde mediados de 2017 asume todos los pleitos contra entidades bancarias por cláusulas abusivas en la hipoteca. La decisión ha provocado la reacción del Colegio de Abogados de Castellón y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que advierten de las consecuencias que tendrá la supresión de este apoyo en un órgano ya tensionado.

El decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, ha denunciado la medida y ha advertido de que afectará directamente al derecho de los ciudadanos a una justicia “rápida y eficaz”. A su juicio, la retirada del juez de refuerzo no puede interpretarse como una mera decisión organizativa o un ajuste de plantilla, sino como una medida con impacto directo sobre el funcionamiento del servicio público de la justicia.

“Como representante del Colegio de Abogados, institución que vertebra el derecho de defensa de los ciudadanos, afirmamos que la decisión del Ministerio de suprimir el referido juez de refuerzo es una temeridad política”, ha señalado Mata. El decano considera que el Ministerio retira medios indispensables en un órgano que ya soporta una importante carga de trabajo, lo que puede traducirse en más demoras para miles de ciudadanos afectados por procedimientos civiles e hipotecarios.

Mata ha sido especialmente crítico con la decisión al entender que implica una “vulneración flagrante del derecho constitucional a una justicia rápida y eficaz”. El decano sostiene que cuando la Administración retira unilateralmente recursos esenciales en un órgano colapsado, está debilitando de hecho el derecho a la tutela judicial efectiva. “El derecho fundamental a obtener una resolución en un plazo razonable se transmuta, mediante este tipo de políticas de austeridad de recursos, en una quimera”, ha lamentado.

Los abogados de Castellón enmarcar esta supresión dentro de un problema más amplio de falta de medios en la Administración de Justicia. Para Mata, la parálisis que sufren determinados órganos judiciales no es fruto de una situación accidental, sino “el resultado directo de reiteradas decisiones políticas” que, a su entender, no atienden las necesidades reales de la ciudadanía. “La justicia tardía no solo es ineficaz: ontológicamente deja de ser justicia”, ha concluido.

La preocupación también ha sido trasladada por la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJCV. El órgano de gobierno de los jueces valencianos, reunido este mismo miércoles bajo la presidencia de Manuel Baeza, ha expresado su inquietud por los perjuicios que generará la decisión del Ministerio de no autorizar la financiación necesaria para prorrogar distintos refuerzos judiciales en la Comunitat Valenciana.

Supresión de refuerzos en Valencia y Alicante

El TSJCV ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que inste al Ministerio a reconsiderar su decisión. En su acuerdo, la Sala de Gobierno llama especialmente la atención sobre la denegación de las prórrogas de nueve comisiones de servicio que reforzaban plazas judiciales del orden civil con competencias provinciales exclusivas en materia de condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias. Estas plazas se reparten entre Castellón, con una; Valencia, con cuatro; y Alicante, con otras cuatro.

La Sala de Gobierno del alto tribunal valenciano ha mostrado también su preocupación por “la forma y momento” en que se ha producido la denegación, al tratarse de medidas que daban continuidad a refuerzos ya existentes. La eliminación de estos apoyos puede incrementar los tiempos de respuesta de órganos que ya gestionan procedimientos especialmente sensibles para consumidores y usuarios, muchos de ellos vinculados a reclamaciones frente a entidades financieras.