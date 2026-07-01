La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda

La Agencia Tributaria ha publicado este martes su decimotercera lista de grandes deudores, en la que figuran 5.853 contribuyentes con obligaciones pendientes superiores a los 600.000 euros a cierre de 2025. La cifra supone un descenso del 2,4% respecto al listado difundido en junio del año pasado. El importe total incluido en esta nueva relación asciende a 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que en la edición anterior.

Además de personajes populares como Isabel Pantoja, Paz Vega, Patricia Conde o Joan Gaspart, en el listado se incluyen un buen puñado de empresas de Castellón. En total, y según la información de la Agencia Tributaria, son 83 las compañías de la provincia que aparecen y entre todas acumulan un pasivo de 156,44 millones de euros.

Para aparecer en esta relación, las deudas deben superar los 600.000 euros, no haber sido abonadas una vez finalizado el periodo voluntario de pago, seguir pendientes a 31 de diciembre de 2025 y no encontrarse aplazadas ni suspendidas por ninguna causa legal. La normativa permite, no obstante, evitar la publicación si el contribuyente paga íntegramente las deudas y sanciones que motivan su inclusión antes de la difusión del listado. Además, la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en varias sentencias dictadas en enero y febrero de 2023 establece que solo pueden incorporarse al listado deudas y sanciones tributarias firmes.

Entre las compañías de Castellón que se incluyen en el listado hay constructoras, azulejeras, estaciones de servicio y empresas dedicadas al sector de la restauración. El mayor volumen de deuda corresponde a la mercantil Bigeco SA, dedicada a la construcción y promoción de Viviendas, y que acumula un pasivo de 9,7 millones de euros.

A esta constructora le siguen otras tres firmas también vinculadas al ladrillo. Se trata de Augimar Empresa Inmobiliaria, que acumula una deuda de 7,6 millones de euros; Nova Mesto, una mercantil en liquidación, que tiene un pasivo de 7,2 millones, y Burriana Desarrollos Constructivos, cuyas obligaciones pendientes ascienden a 6,2 millones.

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Promotoras aparte, en el fichero aparecen también varias empresas dedicadas al sector cerámico. Entre las que acumulan una mayor deuda destacan Albaro Cerámicas (1,9 millones de euros); Cerámicas Gaya (1,7 millones) o Cerámicas Nomdedeu (1,4 millones).

De BdMed a Giuliani's

Otras empresas de Castellón que tienen deudas con el fisco son la red de estacions de servicio low cost BdMed (acumula un pasivo de 721.641 euros) y Amores Beneyto Restauración, compañía propiedad del empresario Álvaro Amores, fundador de Giuliani’s Grupo Gastronómico, y que acabó cerrando todos los restaurantes que tenía en la provincia.

A nivel nacional, la mayoría de los grandes morosos son personas jurídicas, que representaban el 81,3% de la lista, frente al 18,7% de personas físicas. En conjunto, adeudan a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que un año antes. De esa cantidad, 12.177 millones corresponden contribuyentes que figuran como deudores principales; 2.557 millones, a aquellos que aparecen tanto como deudores principales como responsables; y 698 millones, a quienes constan únicamente como responsables. Además, 4.288 millones del importe total están vinculados a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro queda condicionado al procedimiento.