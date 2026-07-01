¿Por qué hay más medusas en las costas de Castellón?

«Esa es la eterna pregunta», comenta Miguel Candelas, biólogo responsable de la sección de medusas del Oceanogràfic, cuando le piden opinión sobre si habrán más este verano que el anterior. Al ver una en la playa, salta la alarma (como si las vacaciones estivales estuvieran sentenciadas por la picadura de medusas), sobre todo tras incidentes como el del triatlón de Tavernes de la Valldigna o la presencia de carabelas portuguesas la semana pasada en aguas de Benicàssim.

Candelas llama a la calma y asegura que estos casos suelen ser raros. Según el experto en estos gelatinosos animales, incluso con las altas temperaturas anticipadas registradas hasta ahora es muy difícil plantear cuántas medusas habrá en verano porque de ello dependen factores que deben alinearse.

Las causas

Los principales condicionantes son la temperatura, las corrientes y el alimento. Es cierto que hay especies que, gracias a la tropicalización del mar, es decir, al aumento de su temperatura, tienen más posibilidad de ser vistas por el Mediterráneo. Un ejemplo es la Cotylorhiza tuberculata, conocida como huevo frito, que resulta inofensiva para el ser humano.

Por ejemplo, del agua mala (Rhizostoma pulmo) se suele esperar una presencia a finales de primavera, pero debido al aumento de la temperatura se están produciendo cambios. Esta medusa es la más grande del Mediterráneo, midiendo entre 40 y 90 cm de diámetro, y aunque no es de las más peligrosas respecto a su picadura, sí supone un contacto urticante.

Pero, principalmente, lo que marca la diferencia de la localización de las medusas son las corrientes que las mueven, ya que son animales con una capacidad de movimiento muy limitada. Las medusas dependen de las corrientes marinas o del viento para llegar a una zona u otra, por lo que la previsión de su localización es complicada.

La reproducción

«Que nos encontremos medusas en el mar es completamente normal. El mar es su ecosistema y somos nosotros quiénes entramos en él. Pero si nos encontramos con un bloom, hay que evitar el baño si se trata de una especie urticante, sobre todo si eres más sensible a la picadura o si ya te han picado antes», dice Candelas sobre el contacto entre humanos y medusas.

El biólogo afirma que lo alarmante es el citado bloom de medusas. Traducido del inglés, es el florecimiento, la reproducción masiva y repentina en un área específica cuando se dan las condiciones óptimas en el mar Mediterránero. En esta fase, los pólipos, que vivieron anclados a las rocas durante el invierno, aceleran su ciclo hasta convertirse en medusas por las condiciones ambientales favorables de la primavera-verano.

Aquí entra el consenso científico al considerar que sí hay «más medusas», acuña Candelas, pero depende de la especie. En vez de que aparezcan aisladamente algunas, se trataría de un gran conjunto que, al alcanzar la adultez, resultarían más preocupantes para los bañistas debido a la cantidad que se pueda registrar.

Miguel Candelas, que como muchos biólogos espera el momento de encontrar diferentes ejemplares para estudiarlos más a fondo, pide seguir las instrucciones de seguridad ante las picaduras de medusas antes que atentar contra este animal.