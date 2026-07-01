La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico

España está llena de playas espectaculares, pero según la revista Viajar, para encontrar una de las más sorprendentes del país hay que mirar hacia la provincia de Castellón. Se trata de la playa de Las Fuentes de Alcossebre, también conocida como platja de les Fonts, un enclave mediterráneo que destaca por una característica tan inesperada como llamativa: sus manantiales de agua dulce.

Este arenal, uno de los más emblemáticos de la turística población, esconde bajo su superficie un fenómeno natural de gran valor ecológico. La clave está en un acuífero formado durante el periodo Jurásico, del que procede el agua dulce que llega hasta la playa a través de surgencias. En algunos puntos, el agua brota desde el lecho marino y también desde la propia arena, creando pequeñas zonas en las que se puede observar cómo burbujea antes de mezclarse con el agua salada del Mediterráneo.

La playa de Las Fuentes mide unos 400 metros de longitud y alrededor de 40 metros de anchura. Está situada al norte del puerto deportivo de Las Fuentes, en una zona urbana de Alcossebre, lo que la convierte en una opción cómoda para quienes buscan pasar un día de playa sin renunciar a servicios. Su arena fina, su forma recogida y su proximidad al núcleo del pueblo la han convertido en una de las playas más populares del municipio.

Imagen de la reconocida playa. / Mediterráneo

Más allá de su singularidad geológica, la playa cuenta con equipamientos habituales en los principales destinos turísticos de costa. Dispone de servicio de socorrismo, aseos, duchas, lavapiés, pasarelas, papeleras, zonas infantiles y deportivas, además de alquiler de patines, sombrillas y hamacas. Su ubicación junto al núcleo urbano permite, además, tener cerca hoteles, restaurantes, tiendas y otros locales de ocio.

El atractivo de Las Fuentes no termina en la orilla. Alcossebre suma alrededor de diez kilómetros de costa, con playas como El Cargador o La Romana, además de diversas calas. Es uno de los destinos de la Costa del Azahar donde el mar convive con espacios naturales de gran valor, especialmente por su cercanía al Parque Natural de la Sierra de Irta.

Este espacio protegido, junto a la reserva marina, forma un entorno de unas 12.000 hectáreas y es uno de los grandes reclamos para quienes quieren combinar playa y naturaleza. Sus rutas permiten descubrir una de las zonas más singulares del litoral castellonense, con paisajes que miran directamente al Mediterráneo.

Entre los lugares más recomendados de los alrededores también aparece la ermita de Santa Lucía y San Benito, situada sobre una atalaya a 312 metros de altura. Desde allí se obtienen algunas de las mejores vistas del entorno y, en días despejados, se pueden divisar incluso las Islas Columbretes.

Llegar hasta la playa de Las Fuentes es sencillo desde algunos de los principales puntos de la Comunidad Valenciana. El trayecto desde Castellón de la Plana hasta Alcossebre ronda los 40 minutos por la AP-7, mientras que desde Valencia el viaje se sitúa en torno a una hora y veinte minutos por la misma vía.

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Mapa de la ubicación de Playa de las Fuentes.

Por su mezcla de arena fina, servicios, entorno mediterráneo y un fenómeno natural difícil de encontrar en otras playas españolas, Las Fuentes se ha consolidado como uno de los grandes tesoros de Castellón. Una playa en la que el agua dulce y la salada se encuentran a los pies del mar Mediterráneo.