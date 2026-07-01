El polo aerospacial del aeropuerto de Castellón generará un 50% más de empleo

Más allá de las rutas y el número de pasajeros, el aeropuerto de Castellón ha consolidado una vertiente dedicada a la atracción de empresas y actividades económicas. Uno de los puntales de esta dinámica es la incubadora de empresas emergentes de la Agencia Espacial Europea. Es la primera experiencia de este tipo en la Comunitat Valenciana, y supone una generación de inversiones y empleo.

Así ha quedado de manifiesto durante el acto de presentación de las cuatro nuevas firmas que se incorporan a la incubadora en esta segunda edición, de modo que este polo aeroespacial ya cuenta con ocho compañías. La puesta de largo ha contado con la presencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; la directora general de Aerocas, Raquel París; y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García.

Crecimiento empresarial

En las instalaciones del aeropuerto se han expuesto los números para el presente año. La facturación conjunta de las ocho empresas pasará de 6,5 millones de euros a 8,5 millones, lo que supone una mejora del 32% respecto a 2025. En cuanto a la generación de puestos de trabajo, de un centenar se crecerá hasta 150 al cierre de este año. Con todo, la evolución más espectacular tiene que ver con la captación de inversiones para financiar los proyectos. Si en el pasado ejercicio fueron 2,7 millones de euros, el resultado se va a cuadruplicar este año, con 11,7 millones.

Presentación de las nuevas empresas de la incubadora de la ESA. / Mediterráneo

Este crecimiento irá a más dentro de unos meses, porque en el tercer año de la incubadora espacial se incorporarán cuatro empresas más, hasta alcanzar las 12. En septiembre se lanzará la convocatoria para esta nueva edición. Vicente Martínez Mus aprovechó esta presentación para dar a conocer que se ha iniciado la tramitación para renovar ese programa de la Agencia Espacial Europea. El aeropuerto de Castellón cuenta con el respaldo de la Agencia Espacial Española, y en caso de lograrse este propósito, se impulsarían otros 12 proyectos empresariales relacionados con este sector.

Economía espacial

El vicepresidente tercero detalló que la incubadora "representa la apuesta estratégica de la Generalitat por situar a la Comunitat Valenciana en la primera línea de la nueva economía espacial europea". Sobre las nuevas incorporaciones, destacó que son "proyectos de tecnología punta generados en la Comunitat Valenciana con talento valenciano y que tienen que tener todo el respaldo de la Generalitat". Sobre el balance de la primera anualidad, "es un placer ver que los planes han germinado, han generado ocupación y han mejorado mucho en facturación".

Las empresas que se incorporan ahora son Collimate Space, Synaptyx, Valyra Aerospace y Umibots, que se unen a Arkadia Space, Nax Solutions, ODOS Technologies y Nerva Technologies. Este polo empresarial cuenta con cerca de 40 entidades colaboradoras, entre organizaciones empresariales y profesionales, universidades, institutos tecnológicos y empresas.

Apoyo a proyectos

Además, destaca el caso paradigmático de Arkadia Space, que no solo está vinculado al aeropuerto, sino que tiene allí su sede y sus instalaciones de pruebas. En esta incubadora, las dependencias de Aerocas albergan las actividades de formación y de sesiones de contactos entre empresas. Otros aspectos vinculados al programa son el apoyo empresarial, legal y técnico, así como la celebración de foros de trabajo.

Más vuelos y más pasajeros En los próximos días se conocerá el resultado de pasajeros de junio, con lo que se podrá hacer balance de la primera mitad del año. En el periodo de enero a mayo, el aeropuerto provincial ha sumado 103.614 pasajeros, lo que supone un aumento del 6,78% respecto al mismo periodo del año anterior. La incorporación de nuevas rutas, Bolonia y Manchester, invitan a pensar que habrá un nuevo récord de usuarios.