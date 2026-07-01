Previsiones hoteleras del verano en Castellón: habrá menos ocupación pero más rentabilidad

La llegada del mes de julio marca el ecuador del año y el comienzo de la temporada alta turística. Con este motivo, la patronal hotelera Hosbec, con la colaboración de CaixaBank y Expedia, ha lanzado un informe en el que hace repaso al negocio de los hoteles en el primer semestre, y prevé cómo irá la actividad en la segunda mitad.

El documento, presentado en Valencia, muestra que Castellón tiene una evolución favorable. Desde el arranque de año y hasta el cierre de junio, el precio medio de la habitación (ADR) se ha elevado hasta los 97,6 euros por noche, lo que supone una mejora de 6,1 euros respecto al primer semestre del pasado año. Con ello, la subida se situó en un 6,7%. En lo que respecta a los ingresos medios por habitación (RevPAR), también se muestran al alza, hasta los 49,6 euros y una subida del 1,4%. Pese a estas mejoras, los datos siguen por debajo de otras zonas, como la provincia de Alicante, con un ADR de 112 euros y un RevPAR de 79.

Reservas de verano

Las perspectivas para este verano en Castellón muestran un retroceso de la ocupación, que podría verse compensado por el aumento de la tarifa media. Para julio, las reservas contabilizadas se sitúan en el 54,2%, por debajo del 62,7% con que se cerró este mes en 2025. En cambio, mejorará la rentabilidad, porque la tarifa media crecerá desde los 238,1 euros registrados el pasado año a los 263,2 euros. La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, expuso que todavía "quedan muchas reservas por formalizar por la incertidumbre internacional y un mercado doméstico debilitado por el crecimiento generalizado de precios". Informa Begoña Jorques.

El equipo de Hosbec (Javier Vallés, Nuria Montes y Mayte García) junto al de CaixaBank, Olga García, Felipe Pulido, Samuel Fandós y David Heymann, y Joni Leal por Expedia. / Mediterráneo

En agosto, las reservas en los hoteles castellonenses menguan del 56,4% al 47,8%. Los precios rozarán los 300 euros (295,5 euros), una cifra por encima de los 264,7 euros de este periodo en 2025. En cambio, se espera la consolidación de septiembre, con reservas que ya rozan el 50%, aunque a costa de una menor rentabilidad.

Temporada baja

Las conclusiones de Hosbec reflejan que Castellón "tendrá un despegue importante de los precios para julio y agosto, aunque el modelo nos indica que puede corregir precios a la baja durante la última parte del año en función de la evolución de la demanda". Uno de los aspectos más llamativos de las previsiones apunta a la temporada baja. Las reservas de diciembre ya se encuentran al 24,5%, más de diez puntos por encima del 13,6% del pasado año.

El documento refleja el buen momento de ocupación en los establecimientos de la provincia, especialmente en el mes de mayo, con un 73,2%, muy por delante del 65,2% de 2025. En cuanto a la procedencia de los clientes hoteleros de enero a junio, Castellón se mantiene como un feudo para el turismo nacional, con un 76,3% de los alojados en hoteles. A mucha distancia le siguen los franceses, con el 3,8% del total, y el Reino Unido, con el 3,7%. También hay cantidades significativas de alemanes (1,9%), italianos (1,7%) o rumanos (1,5%).