Las prioridades de Lancis en su toma de posesión como rector: "Diálogo, excelencia científica, menos burocracia, relevo generacional, IA, financiación y más plazas universitarias"

Jesús Lancis ha tomado posesión como rector de la Universitat Jaume I de Castellón para los próximos seis años en "un día soleado y caluroso del mes de julio y en plenas fiestas de Sant Pere", como él mismo ha señalado. El catedrático de Óptica de la UJI ha comenzado su intervención mostrando su solidaridad con el pueblo venezolano y arrancando un sentido aplauso de los presentes en el Paranimf de la Universitat Jaume I. Tomando como hilo conductor a Juan de Mairena, el apócrifo profesor de Antonio Machado, ha señalado que él entiende la universidad pública como "un lugar donde se enseña a pensar y donde todavía podemos dudar". "Esta es la esencia de la UJI", ha señalado.

Lancis también ha hecho una reflexión a propósito de la catedrática inglesa Mary Beard acerca de que la democracia no es un bien, sino un proyecto y que si la queremos, la tenemos que trabajar. Igualmente, ha indicado, la universidad Jaime I es un proyecto colectivo que se construye entre todos y todas. En ese sentido, ha apelado a su equipo de gobierno a "trabajar de valiente con capacidad de diálogo y sentido institucional" y a tomar decisiones con vocación de servicio público.

Una universidad arraigada al territorio y con vocación internacional

En su discurso ha señalado que la UJI "no es un proyecto que empieza y acaba dentro del campus", sino que está arraigado al territorio, a su gente, sus entidades y sus empresas: "Somos la Universidad pública de Castelló y lo somos con orgullo", ha apuntado el rector, apelando a atender a sus necesidades y contribuir a su desarrollo desde la humildad, la escucha permanente y real. Y ello, sin renunciar a su carácter internacional, recordando que la UJI está inscrita en la alianza de Universidades Europeas. En ese sentido, ha recordado que los problemas que preocupan a Castellón también son retos a escala global, en aspectos como el clima, la salud, la energía, la convivencia o la transformación digital.

Lancis ha desglosado las prioridades de su gobierno en aspectos como el estudiantado, la docencia, la investigación, la financiación, la cultura, el valenciano o la atención a la diversidad.

Estudiantado

En materia de estudiantado, ha señalado que se preocupará por su formación integral, como profesionales pero también como ciudadanía crítica. "Os acompañaremos para que el tránsito hacia el mundo del trabajo sea el mejor posible, a través de programas de formación dual, doctorado industrial, prácticas externas (...), pero también ha pedido que tengan una participación activa en la vida universitaria y una implicación con rigor en la gestión institucional". Asimismo, ha reivindicado la igualdad de oportunidades y ha reconocido las dificultades en el acceso a la vivienda. A nivel general ha recordado que las Universidades registran el doble de solicitudes que plazas ofrecen y que el 30 no estudia lo que pidió en primera opción, por lo que reivindicó más plazas universitarias para que el ascensor social no se pare.

IA

En materia de docencia ha señalado que "la inteligencia artificial ya es una realidad en nuestras aulas, la incorporaremos a todas las dimensiones de nuestra actividad, pero con un principio innegociable, que detrás de cada decisión haya siempre una persona, un criterio humano que supervive la IA. "Una máquina puede ayudarnos a pensar, pero no decidir ni responder por nosotros". No en vano, en su equipo de gobierno ha incluido a un delegado para estrategia digital e IA en la persona de Modesto Fabra. En este tiempo de fascinación por la tecnología, no podemos caer en la tentación de dejar de lado las humanidades y las ciencias sociales", ha señalado.

Investigación científica

A su vez, ha reivindicado una investigación con sentido global, que abarque tanto la ciencia básica como la investigación aplicada y aspirando a la excelencia científica.

Inversión y financiación

Ha reivindicado que las universidades públicas tienen una inversión por estudiante un 20% inferior a la media de la OCDE y un 15% por debajo del promedio europeo. En ese sentido, ha reivindicado una financiación suficiente, para renovar infraestructuras, reforzar plantillas, definir estrategias académicas e investigadoras en estabilidad. Lancis ha reconocido tanto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la consellera de Educación, Carmen Ortí, presentes en el acto, el esfuerzo con el acuerdo de financiación plurianual por parte de la Generalitat valenciana y las universidades públicas que asegura, ha señalado, "la base mínima necesaria para el funcionamiento de los campus valencianos", pero ha apelado a avanzar en la senda de financiación que establecerá la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) con las partidas para financiación por objetivos y necesidades singulares.

Jesús Lancis toma posesión como rector de la UJI / MANOLO NEBOT

Menos burocracia y convenio colectivo

También ha reivindicado la inversión en el servicio sanitario público y la calidad del sistema educativo. Asimismo, ha reiterado su apuesta por los valores que forman parte de la razón de ser y esencia de la UJI, como la convivencia, la salud, la cultura, actividad física, reducción de desigualdades, prevención de la diversidad y discriminación. Ha apelado también a reducir la burocracia, la negociación de un nuevo convenio colectivo. "La universidad vivirá en los próximos años un proceso de jubilaciones que afectará a nuestra plantilla de profesorado, personal técnico de administración y servicios, con lo cual se ha de abordar el relevo generacional desde la planificación.

Capacidad de diálogo

Asimismo, ha apelado a la capacidad de diálogo: "En un momento de aceleración, polarización e incertidumbre, el conocimiento es uno de los instrumentos más poderosos, ante eso la UJI ha de apostar por el diálogo, no de los que están de acuerdo, sino de los que piensan distinto, y a pesar de ello se sientan a escucharse con respeto". En ese sentido, ha apelado a la inteligencia colectiva, a la suma de la comunidad entera, desde cada profesor, investigador, PAS, alumno, Consell Social, Generalitat, ayuntamientos, diputación, empresas, subdelegación de Gobierno, fundaciones, hospitales, colegios profesionales, en este proyecto.

Recuerdos

En el acto, Lancis ha tenido un reconocimiento especial a la rectora Eva Alcón, de quien ha recogido la vara de gobierno de la UJI y ha elogiado "su capacidad de trabajo, su visión institucional y su compromiso con la UJI", así como el esfuerzo realizado junto con su Equipo de Gobierno y por el legado que deja en la Universidad. Además de recordar a todos los rectores que le han precedido ha tenido unas palabras especiales de reconocimiento a sus compañeros del equipo de investigación, al rector Vicent Climent, así como a su familia.

Carmen Tomás

Palabras de la rectora saliente

Por su parte, la exrectora Eva Alcón ha felicitado al nuevo rector y su Equipo de Gobierno por el apoyo recibido por parte de la comunidad universitaria y les ha dado las gracias por dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de liderar el proyecto universitario de la UJI. «Tenéis por delante unos años de trabajo muy intenso y os animo a tomar las decisiones con valentía y pensando siempre en el interés colectivo; así lo hemos hecho estos años y podemos afirmar que merece la pena transformar la universidad», ha apuntado.