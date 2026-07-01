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Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras registran obras con cortes de circulación

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la Ap-7 a la altura de Orpesa

Imágen de la Ap-7 a la altura de Orpesa / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:40 horas.

N-340

  • Torreblanca (km 1009 - 1019): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

AP-7

  • Benicarló (km 362 - 363): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Almenara (km 463 - 465): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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