Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras registran obras con cortes de circulación
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:40 horas.
N-340
- Torreblanca (km 1009 - 1019): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
AP-7
- Benicarló (km 362 - 363): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Almenara (km 463 - 465): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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