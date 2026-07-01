Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras registran obras con cortes de circulación

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:40 horas.

N-340

Torreblanca (km 1009 - 1019): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

AP-7

Benicarló (km 362 - 363) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Almenara (km 463 - 465): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

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CV-213