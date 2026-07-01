Automoción
La ventas de coches aceleran en Castellón gracias a los modelos híbridos
Hasta junio, las matriculaciones en la provincia crecen un 17%
La actividad en los concesionarios de coches de Castellón mantiene el buen tono, y el primer semestre del año acaba con un aumento de matriculaciones del 16,59% respecto al mismo periodo de 2025. Las cifras aportadas por las patronales nacionales del sector muestran que este avance se produce a pesar del retroceso del 17,26% en los modelos de gasolina y del 11,28% en diésel.
La clave está en las nuevas variantes híbridas y eléctricas, que en los últimos tiempos han incrementado su cuota de mercado. Un auge en el que ha contribuido el incremento del precio de los carburantes desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo.
Híbridos y eléctricos
Los híbridos han vendido 2.044 unidades hasta junio en Castellón, lo que supone un aumento del 53,18%. Menos unidades, pero mayor incremento porcentual, experimentan los híbridos enchufables, con 348 vehículos matriculados y un aumento del 131,9%. En cuanto a la modalidad de eléctricos puros, se comercializaron 523 unidades, lo que supone una subida del 19,5% interanual.
Fuentes nacionales del sector señalan que este comportamiento es parecido al que se vivía antes de la pandemia, tal y como destaca Félix García, de Anfac. Raúl Morales, de Faconauto, expresó que el mercado no parece haberse visto afectado por la crisis energética y las tensiones políticas. Pese a esta valoración positiva, reclama que se active ya el mecanismo de ayudas a los coches eléctricos, anunciado hace unos meses, pero que aún no está a disposición. "Tiene que abrirse cuanto antes la ventanilla administrativa del Plan Auto + para que los perceptores de esa ayuda puedan tramitarla cuanto antes", detalló.
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