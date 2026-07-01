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El videoanálisis de Miguel Agost | La otra semana (fuerza Venezuela)

El espacio de opinión de Miguel Agost, redactor jefe de El Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)

El videoanálisis de Miguel Agost | La otra semana (fuerza Venezuela)

El videoanálisis de Miguel Agost | La otra semana (fuerza Venezuela)

Mediterráneo

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Miguel Agost

Miguel Agost

Castellón

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, dedica su nuevo videoanálisis a una de imagen impactante que ha dejado el terremoto de Venezuela. A partir de una fotografía compartida por el venezolano Odulfo Castellanos, conocido en redes como Yufitoflow y residente durante años en Morella, el periodista invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la costumbre de aplazar aquello que realmente importa.

El videopodcast parte de la frase cotidiana «Hoy no puedo, la otra semana nos vemos», que adquiere un significado estremecedor tras la tragedia. Entre los escombros aparece un pequeño correpasillos rosa y un mensaje que recuerda cómo, en apenas unos segundos, un terremoto puede acabar no solo con edificios, sino también con conversaciones pendientes, abrazos aplazados y promesas que nunca llegarán a cumplirse.

Imagen compartida por el usuario de Instagram @Yufitoflow

Imagen compartida por el usuario de Instagram @Yufitoflow / @Yufitoflow

A lo largo de la pieza, Agost reflexiona sobre la falsa sensación de que siempre habrá tiempo para volver a ver a quienes queremos, pedir perdón o compartir un momento con la familia y los amigos. Una certeza que, en ocasiones, puede desaparecer de forma inesperada.

El videoanálisis concluye con un mensaje de esperanza y solidaridad hacia el pueblo venezolano, pero también con una invitación a valorar más el presente y a no dejar para mañana aquello que podemos hacer hoy. Porque, como recuerda la publicación de Castellanos, «hoy estamos y mañana no sabemos. Abracemos más, amemos más y valoremos a quienes tenemos cerca». Una reflexión que trasciende la tragedia y nos interpela a todos.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

Aquí no solo contamos lo que pasa. Intentamos entenderlo. Desde cerca, con la perspectiva del periodismo que nace al lado de casa.

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El videoanálisis puede escucharse en SpotifyYouTube Podcast i Voox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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