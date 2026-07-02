El alza del precio del gasóleo y los fertilizantes asfixia al campo de Castellón: la Unió pide ayudas al Consell

La guerra en Oriente Medio sigue impactado en el sector agrícola de Castellón. El gasóleo es cada vez más caro, el precio de los fertilizantes tampoco da tregua y con el coste de los piensos ocurre algo muy similar. Unos incrementos que están asfixiando a los agricultores y ganaderos y que han llevado a la Unió Llauradora a reclamar a la Generalitat Valenciana la aprobación urgente de un plan extraordinario dotado con al menos 35 millones de euros.

La organización que preside Carles Peris recuerda que mientras el Gobierno de La Rioja ha aprobado un Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de costes en el sector agrario 2026-2027, dotado con 10,7 millones de euros, y el Govern de las Illes Balears ha aprobado el decreto Ley 1/2026, que contempla un paquete específico de 13,5 millones de euros para el sector primario, la Comunitat Valenciana "todavía no ha anunciado ninguna medida extraordinaria" dirigida a paliar el impacto que esta crisis internacional está teniendo sobre las explotaciones agrarias. Un hecho que, según la Unió, resulta "incomprensible".

Entre las medidas propuestas por la Unió i destacan la creación de una línea de ayudas directas para agricultores y ganaderos profesionales y explotaciones prioritarias; ayudas específicas para compensar el incremento del coste del gasóleo agrícola, los fertilizantes y los piensos; la exención temporal de determinadas tasas agrarias autonómicas; la aprobación de medidas fiscales dentro del ámbito competencial de la Generalitat; campañas de promoción del consumo de productos valencianos y un sistema de concesión de ayudas simplificado utilizando los datos ya disponibles en los registros administrativos.

Carles Peris, secretario general de la Unió, asegura que no piden "ningún trato de favor. Unicamente reclamamos que los agricultores y ganaderos valencianos reciban el mismo respaldo institucional que ya están recibiendo los profesionales del campo en otras comunidades autónomas”. Y añade que “si otras administraciones autonómicas han sido capaces de reaccionar con rapidez ante una situación excepcional, la Generalitat también debe actuar antes de que el deterioro económico de muchas explotaciones resulte irreversible”.