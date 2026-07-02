ATC profundiza en la electrificación y almacenamiento energético en la cerámica con una jornada

La electrificación de procesos ha ganado puntos en los últimos años como vía de descarbonización para el sector cerámico, cuyo clúster se concentra en la provincia de Castellón. Cada vez son más las empresas que comienzan a realizar pruebas con hornos eléctricos y optan por el almacenamiento energético para reducir emisiones y así cumplir con los objetivos medioambientales impuestos por la Comisión Europea, sin perder de vista su competitividad y reforzando sus políticas de sostenibilidad, como se puso de manifiesto el pasado noviembre en el Congreso Internacional del Técnico Cerámico que organiza ATC. Pero ¿qué ventajas e inconvenientes tiene esta vía de descarbonización? ¿Es viable para todas las empresas? ¿Por dónde empezar? A estas y otras preguntas tratará de dar respuesta ATC este miércoles 8 de julio desde las 9.30 horas con su jornada ‘Electrificación en la industria y viabilidad del almacenamiento’, que se celebrará en la Casa dels Mundina de Vila-real y en la que se abordarán claves técnicas, económicas y regulatorias necesarias para acelerar la electrificación industrial.

Expertos de primer nivel

La jornada, organizada junto al Ayuntamiento de Vila-real y que cuenta con la colaboración de las Cátedras de Innovación Cerámica ‘Ciutat de Vila-real’ y bp de Medio Ambiente Industrial de la Universitat Jaume I (UJI), reunirá a expertos de primer nivel en energía y electrificación para repasar uno de los grandes desafíos que afronta la industria cerámica: la descarbonización de los procesos productivos a través de la electrificación y los sistemas de almacenamiento energético. El encuentro abordará los retos técnicos, económicos y normativos que plantea esta transformación, así como las oportunidades que ofrece para reforzar la competitividad de un sector estratégico para la economía de las comarcas de Castellón, las principales oportunidades que presenta y abrir debate sobre su uso a pie de empresa.

Conferencias y mesa de diálogo

La conferencia inaugural correrá a cargo de Teófilo Rojo, catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y uno de los mayores expertos europeos en almacenamiento energético y tecnologías de baterías, y llevará por título ‘Sistemas de almacenamiento energético industrial: Baterías y Supercondensadores’.

Posteriormente, Marc Crespi, CEO de iGEX, abordará las ‘Palancas técnico financieras para reducir los costes energéticos y el CO2: CAES singulares, Heat Auction y SRAD’, mientras Víctor J. Gaceta, gerente CV de Quantica, se pronunciará sobre la ‘Viabilidad técnica y económica, de la generación de la energía necesaria, para alimentar un horno eléctrico para la industria cerámica’.

Para finalizar, la jornada celebrará una mesa de diálogo que llevará por nombre ‘Cómo viabilizar proyectos de baterías: financiación, mercados y optimización de activos’ y estará moderada por Héctor Beltrán, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño y Director del Grado en Ingeniería Eléctrica de la UJI.

Fotovoltaica

Según datos publicados recientemente por la patronal azulejera Ascer el 12% del consumo eléctrico del sector procedió de energía fotovoltaica en 2025, frente al 9% del año anterior. El sector cuenta con 59 plantas solares en autoconsumo, con un aumento del 6% de la potencia instalada, y la generación renovable crece un 34%. Asimismo, el consumo eléctrico del sector en 2025 fue de 1,6 TWh (registrando un crecimiento del 3%), reduciéndose el consumo eléctrico específico por metro cuadrado un 2%.

Un desafío

La concejala de Innovación y Economía, Ana Torres, ha destacado que «la descarbonización es un desafío exigente, pero también una oportunidad clave para el futuro de nuestra industria. Con este encuentro unimos el impulso público, la experiencia de la ATC y el rigor de la Universidad Jaume I para dar respuestas reales a las empresas y ofrecer las herramientas necesarias para garantizar su competitividad, consolidando Vila-real como el gran punto de encuentro de la innovación industrial».

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Con esta iniciativa, Vila-real refuerza su posicionamiento como ciudad comprometida con la innovación, la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad industrial, consolidando su colaboración con el sector cerámico, la Universidad Jaume I y las entidades que trabajan para impulsar la competitividad de la principal industria de la provincia.