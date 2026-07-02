AVA-ASAJA defiende ante Enagás unas expropiaciones dignas en la futura infraestructura de hidrógeno que pasa por Castellón

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) abordó con representantes de la empresa Enagás, ingenieros industriales y profesionales especializados en el ámbito del hidrógeno las implicaciones técnicas, ambientales y agrarias que puede suponer la futura infraestructura de red española de transporte de esta energía verde -reconocida como Proyecto de Interés Común (PCI) por la Comisión Europea- que pasa por la provincia de Castellón. En la Comunitat Valenciana contempla un corredor de 393 kilómetros en 100 municipios. De ellos, 24 corresponden a la provincia de Castellón.

Durante la jornada Infraestructura interior de hidrógeno en España celebrada este jueves en el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV), el responsable del departamento de expropiaciones de AVA-ASAJA, Juan Manuel Peiró, agradeció a Enagás, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la vía de colaboración que ha abierto con esta organización agraria -como asociación líder en expropiaciones agrarias- y trasladó el compromiso de defender los intereses de los propietarios afectados en esta iniciativa que tendrá un especial impacto en campos de cultivo.

En este sentido, AVA-ASAJA formará un colectivo de afectados y mantendrá un contacto permanente con Enagás para negociar las mejores condiciones posibles en los procesos de expropiación, servidumbre y restauración de las parcelas incluidas en la infraestructura. La organización agraria defenderá el pago de unas indemnizaciones dignas, con cuantías suficientes y plazos determinados. Durante las obras tratará de garantizar que los agricultores sufran los menores perjuicios a la hora de acceder a sus fincas y realizar las labores necesarias para el correcto desarrollo de los cultivos. Y, una vez se restituyan los terrenos, trabajará para que se acometa una adecuada reposición de la capa de tierra vegetal, gestión de residuos, restablecimiento de vegetación afectada y, en definitiva, unas óptimas condiciones para mantener la explotación agraria.

jornada ‘Infraestructura interior de hidrógeno en España’, celebrada ayer en el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) / AVA

Energía verde

Julián Llorente, representante de la Gerencia de Permisos de Enagás, y Luis Plasencia, ingeniero de Proyecto, explicaron en Valencia las claves de la futura Red Troncal de Hidrógeno que actualmente se encuentra dentro del Plan Conceptual para la Participación del Público (PCPP). De los 2.600 kilómetros de conducciones previstos en España para el transporte de esta energía verde, la Comunitat Valenciana acoge 393 kilómetros a lo largo de 100 municipios: 23 en Castellón, 54 en Valencia y 23 en Alicante. No obstante, como en el resto del país, la red transcurrirá en la mayor parte del trazado en paralelo a la red de gas natural existente, lo que minimizará el impacto ambiental y facilitará la gestión del territorio.

En Castellón, el trazado atravesará Almassora, Almenara, les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castellón de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d’en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d’Alcolea y Vila-real.

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En Valencia, los municipios incluyen, entre otros, Paterna, Sagunto, Torrent, Manises, Alzira, Aldaia, Bétera, Ontinyent, Xàtiva, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Puçol y la propia ciudad de Valencia. En Alicante, el trazado discurrirá por Alcoi, Alicante, Elche, Crevillent, Orihuela, Ibi, Castalla, Banyeres de Mariola, Sant Vicent del Raspeig, Biar, Callosa de Segura y otros once municipios.