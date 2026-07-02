Barrachina defiende una financiación justa para Castellón

Marta Barrachina ha defendido una financiación justa para Castellón en el II Foro de diputaciones, cabildos y Consells celebrado en la tarde del jueves en el Auditori de Castelló. La presidenta de la Diputación y del PPCS ha sido la encargada de moderar la primera mesa de la jornada junto con diferentes personalidades nacionales del Partido Popular.

Un evento que ha contado con medio millar de asistentes y en el que la financiación de la provincia ha sido el eje principal de la tarde. "En nuestra tierra trabajamos para que los más pequeños nos sigan haciendo grandes. Y para eso el reto demográfico es un objetivo y recibir la financiación local y autonómica que por justicia merecemos. Exigimos al Estado que nos pague lo que nos debe, ni más ni menos", reclamaba Barrachina ante los presentes.

II Foro de diputaciones, cabildos y Consells del Partido Popular celebrado en el Auditori de Castelló / Gabriel Utiel

Reproches hacia el PSOE

Una sesión en la que también estuvieron presentes Carlos Gil, Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y Elías Bendodo, Vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, abordando la financiación con un tono más crítico hacia el Gobierno Central. “El sanchismo tiene que cesar la asfixia al municipalismo, pues asfixia a los ayuntamientos porque no gobiernan ellos en las diputaciones”, criticaba Bendodo. Por su parte Gil, seguía el mismo discurso que su compañero: “Necesitamos reforzar el papel de las diputaciones como administración intermedia y de acercamiento de recursos al territorio, mientras que el reto demográfico es un desafío que comporta un compromiso territorial y económico. Hay que reforzar servicios y oportunidades con un sector primario fuerte”.

Pero no solo ha sido foco de atención para los populares la financiación local, las críticas el Ejecutivo Central y un cambio en el gobierno también han sido objeto de debate. “La buena política, la que sirve al ciudadano, la que resuelve problemas e incentiva el desarrollo con una financiación justa para los ciudadanos es la que hoy se da cita en nuestra provincia para cambiar el rumbo de España de la mano de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno”, reivindicaba Barrachina la figura del presidente del Partido Popular.

Además, aprovechó para reivindicar su mandato desde que llegara al cargo en el año 2023 tras las elecciones autonómicas y municipales. «Nuestra gestión diaria demuestra que si hay un problema, hay una solución. Y los ejemplos son claros: cámaras de videovigilancia, plan de travesías, helisuperficies, servicios de autonomía personal o planes de conciliación familiar», zanjaba la moderadora de la jornada.

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