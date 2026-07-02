El calor se mantiene en Castellón: la previsión anticipa días de temperaturas intensas

El verano ya se hace notar en Castellón. El calor se ha instalado en la provincia y las altas temperaturas junto a la humedad intensa dejan una fuerte sensación de bochorno. El mercurio registra datos de récord que ya comienzan a ser habituales para estas fechas. Tras una histórica Nit de Sant Joan, los termómetros continúan registrando temperaturas tropicales, una tendencia propia del litoral que cada vez se extiende más hacia el interior de la provincia.

Para la semana que viene, los modelos ya advierten la posibilidad de volver a sufrir una ola de calor. A partir de este sábado, los termómetros se dispararán dejando máximas muy elevadas que se mantendrán durante varias jornadas. El domingo, este repunte de las temperaturas podría convertirse en un nuevo episodio cálido.

Primeras noches tórridas

La pasada noche, la Comunitat Valenciana vivió de forma generalizada su primera noche tórrida. Como confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la presencia de nubes bajas ha favorecido a que los termómetros alcancen los 25 grados, tanto en zonas rurales como urbanas de Valencia y el norte de Alicante.

En Castellón, el calor tampoco da tregua durante las noches. El mercurio se sitúa por encima de los 20 grados dejando unos registros tropicales en todo el litoral de la provincia. Para esta noche, la Aemet prevé que los termómetros vuelvan a superar los 20 grados. En la costa de Castellón, los valores oscilarán entre los 21 y 23 grados pudiendo llegar hasta los 26 en la capital de provincia o Burriana. Además, las noches tropicales dejarán de ser exclusivas del litoral castellonense. Así, localidades prelitorales del norte y el sur podrán también superar los 20 grados a lo largo de la jornada.

Máximas en ascenso

Al igual que en las jornadas anteriores, las temperaturas aumentan con el paso de las horas y los termómetros de Castellón alcanzan valores intensos. Ayer miércoles, las máximas de toda la provincia se situaron por encima de los 24 grados. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), la temperatura más elevada se registró en Atzeneta del Maestrat, donde el mercurio alcanzó los 35,2 grados. Por debajo de esta cifra se sitúa el termómetro de Sant Mateu con 34,7 grados o Vilafamés con 34,6.

De cara a mañana, los termómetros mantendrán una tendencia similar. El mercurio de la provincia superará los 30 grados en prácticamente todo el territorio, dejando valores en torno a los 33 grados. Estas son las máximas pronosticadas para mañana viernes según Aemet:

Atzeneta del Maestrat : 33 grados

: 33 grados Onda : 32 grados

: 32 grados L'Alcora : 32 grados

: 32 grados Montanejos : 32 grados

: 32 grados Les Coves de Vinromà: 32 grados

Nueva ola de calor

Para este fin de semana, la Aemet ha lanzado un aviso por la posibilidad de una nueva ola de calor. Aunque el sábado las temperaturas no crecerán de forma brusca, de cara al domingo se espera que los valores térmicos comiencen a ascender ligeramente. La próxima semana, los modelos adelantan que las máximas de la provincia podrán alcanzar los 37 o 38 grados. Aun así, habrá que esperar para confirmar si la península volverá a sufrir una ola de calor, un episodio cálido de más de tres días con unos valores superiores a la temperatura umbral (percentil 95 de ese período).

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Esta es la previsión por municipios para los próximos días según Aemet: