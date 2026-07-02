Castellón es la 6ª provincia con más solicitudes de regularización de inmigrantes por habitante

Castellón ha registrado 19.090 solicitudes de inmigrantes en el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y que ha finalizado esta semana, el 30 de junio. En toda España se han registrado 1.174.978 peticiones, de las cuáles, 609.737 ya han sido tramitadas.

En el caso de la provincia castellonense las asociaciones llegaron a hablar de una previsión de 24.000 solicitudes, que finalmente ha sido inferior. Con todo, aunque en volumen Castellón ocupa la 16ª posición y la última en la Comunitat, por detrás de Valencia 74.951 y Alicante 73.245, el balance cambia si se tiene en cuenta la proporción que supone frente a la población total.

Así, en ese caso pasa a ser la sexta provincia de España en solicitudes con 30,4 solicitudes por cada 1.000 habitantes (tomando como referencia el padrón del 2025 de 627.173 habitantes):

Cola de ciudadanos inmigrantes frente a la oficina de extranjería de Castelló. / Gabriel Utiel

Top 10 por solicitudes por habitante en función de la población

Pos.ProvinciaSolicitudes por 1.000 hab.

1

Almería

42,2

2

Alicante

36,1

3

Lleida

34,0

4

Barcelona

32,1

5

Tarragona

31,1

7

Murcia

28,5

8

Madrid

28,4

9

Toledo

27,8

10

Illes Balears

27,6

Ranking por volumen de peticiones

Madrid — 202.424 solicitudes

Barcelona — 192.195 solicitudes

Valencia — 74.951 solicitudes

Alicante — 73.245 solicitudes

Murcia — 45.242 solicitudes

Málaga — 39.899 solicitudes

Illes Balears — 34.166 solicitudes

Sevilla — 33.690 solicitudes

Almería — 32.638 solicitudes

Bizkaia — 28.834 solicitudes

Tarragona — 27.214 solicitudes

Zaragoza — 25.787 solicitudes

Girona — 22.701 solicitudes

Las Palmas — 21.807 solicitudes

Toledo — 20.896 solicitudes

Castellón — 19.090 solicitudes

Impulso a la fuerza productiva del país

Archivo - Un camarero de origen extranjero atiende una mesa de un bar. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

En cuanto al perfil de las personas solicitantes en España, el 87% se encuentra en edad laboral, entre 16 y 64 años, mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes, si bien en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años. “La mayoría de solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país”, ha señalado Cancela.

Distribución por origen y destino

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, consolidando una presencia significativa del proceso en todas las comunidades autónomas.

Acompañamiento profesional

Del total de solicitudes recibidas en toda España, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha valorado positivamente los datos de esta fase inicial del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado.

La implicación de profesionales y entidades colaboradoras ha resultado determinante para la elevada cifra de solicitudes. Según los datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Asimismo, la participación de las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería ha constituido una de las principales novedades en este procedimiento. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes. El Ministerio de Migraciones ha mantenido con ellas una interlocución constante, materializada en cerca de una veintena de encuentros presenciales de diversos representantes celebrados por toda España.

Cerca de 200.000 solicitudes presenciales

Del total de solicitudes presentadas, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial. En este último caso, se han contabilizado cerca de 200.000 solicitudes en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas por todo el territorio nacional. Las oficinas seleccionadas de Correos permanecerán ahora disponibles en los horarios establecidos para la subsanación presencial de solicitudes, que se alargará hasta el 30 de septiembre.

Durante el desarrollo del proceso, el Ministerio de Migraciones ha realizado un seguimiento permanente de la capacidad de atención de esta red, con una monitorización constante que ha permitido reforzar y dimensionar los recursos de cada territorio en función de los niveles de demanda.

160.000 afiliados más gracias a la regularización

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social muestra un gran dinamismo en el primer semestre del año 2026 y se configura como uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España. El ritmo de aumento se ha ido acelerando desde finales del mes de abril, cuando se puso en marcha el proceso de regularización de personas extranjeras.

Este crecimiento ha estado impulsado sobre todo por el fuerte avance de las personas procedentes de países no comunitarios. De acuerdo con los últimos datos disponibles, fecha a 30 de junio, se han registrado 159.097 afiliados más a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización.

En cuanto al tipo de empleo en el que se encuentran, las personas regularizadas que se han dado de alta se encuadran mayoritariamente en el Régimen General de la Seguridad Social (83,4%).

Además, el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las nuevas altas (77,3%), si bien es inferior al conjunto del total de afiliados extranjeros procedentes de países no comunitarios, que es de un 86,1%.

Por tipo de actividad, las secciones que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

Encuesta de empleabilidad y situación socioformativa

El ministerio de Inclusión ha puesto en marcha, además, una encuesta de empleabilidad para conocer la situación formativa, social, económica y laboral de las personas que participan en el procedimiento de regularización.

La encuesta es voluntaria y se envía de forma telemática a los mayores de 16 años, una vez admitida a trámite su solicitud. Esta iniciativa permite conocer el perfilado de la población regularizada —edad, género, formación, competencia lingüística, situación laboral, etc.—, lo que será muy útil de cara a la implementación de próximas medidas.

Hasta el momento se han enviado 160.799 formularios y se han recibido 36.187 respuestas válidas, un 23%.

El 84% de las personas que están en proceso de regularización tienen competencia lingüística plena del español y, en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial, conocen la lengua el 40%.

En cuanto al nivel formativo, el 67% tiene educación postobligatoria: 43% bachillerato o formación profesional y el 24% educación universitaria.