El comienzo de la campaña turística adelgaza las listas del paro en Castellón

El número de personas en paro en Castellón bajó el mes de junio en 531, con lo que la cifra de desempleados en la provincia se sitúa en 31.011, según los datos dados a conocer esta mañana por el Ministerio de Trabajo.

Por sectores, de nuevo ha vuelto a ser Servicios el que más ha contribuido a este descenso, con -514, una tendencia directamente relacionada con el comienzo de la campaña turística. También ha bajado el paro en Industria (-1) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (-93). Por contra, ha subido en Agricultura (43) y Construcción (34).

El descenso del paro a nivel porcentual de un mes a otro ha sido más importante en Castellón, un -1,68%, que la media nacional, -1,24%.

Datos en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, el desempleo registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.445 personas en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 281.651 desempleados. Con la bajada de junio, se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en la Comunitat (23 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2005.

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Datos nacionales

A nivel nacional, el número de parados ha bajado en 28.739 personas (-1,24%) en relación con el mes anterior. Respecto a junio de 2025, el paro interanual ha descendido en 113.981 personas (-4,74%). El total de paro registrado se ha situado en 2.291.982 personas. No bajaba de los 2,3 millones desde enero del año 2008.