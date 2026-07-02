Cortes de luz en Castellón este viernes 3 de julio: Consulta los municipios y calles afectados aquí

Los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica obligarán a interrumpir temporalmente el suministro este viernes 3 de julio en dos municipios de la provincia: Benicarló y Borriol.

Los cortes se darán por la mañana y la compañía asegura que si el trabajo finaliza antes de lo esperado, restaurará el suministro inmediatamente y sin previo aviso.

Benicarló

Los vecinos de Benicarló sufrirán una interrupción del suministro eléctrico de las 09:00 a las 11:00.

Las interrupciones afectarán a vecinos de las siguientes vías:

Benicarló Horario: 09:00 - 11:00 Calles afectadas: Pd Rio: 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 D, 208, 210 D, 210, 212 D, 212, 214 D, 214, 216 D, 216, 218 D, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250

Pd Surrach: 8 T, 58, 93 D, 124

Po Ocho (Riu): 5 PC, 12 PC, 227 PC, 278 PC, 283 BI, 283 PC

Po Siete (Surrach): 99 PC, 101 PC, 111 PC, 112 PC, 117 PC, 118 PC, 119 PC, 120 PC, 130 PC, 132 PC, 133 PC, 134 PC, 136 PC, 137 PC, 140 PC, 141 PC, 142 PC, 144 PC, 145 PC, 148 PC, 151 PC, 152 PC, 154 PC, 157 PC, 158 PC, 159 PC, 161 PC, 163 PC, 164 PC, 166 PC, 169 PC, 171 PC, 172 PC, 188 PC, 189 PC, 192 PC, 198 PC, 206 PC, 207 PC, 208 PC, 209 PC, 210 PC, 211 PC

Borriol

En el municipio de Borriol el corte se espera por la mañana de las 08:00 a las 09:30. Afectando calles de la Urbanización Masía Gaeta.

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Borriol Horario: 08:00 - 09:30 Calle afectada: Calle G (Urbanización Masía Gaeta): 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 FV, 105, 106, 107, 108 1, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Urbanización Masía Gaeta: 111

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.