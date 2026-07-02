Este es el dinero que debe tu ayuntamiento a los bancos: datos actualizados

Una de las consecuencias de la crisis económica surgida a partir de 2008 fue el elevado endeudamiento de las administraciones públicas. Bien lo saben aquellos ayuntamientos de Castellón que se vieron obligados a tomar decisiones drásticas y meter la tijera en las inversiones y el gasto corriente para recuperar la senda de la sostenibilidad.

Han pasado casi 20 años, y desde entonces la inmensa mayoría de localidades ha hecho los deberes. De los casi 300 millones de euros que debían los consistorios en aquel momento se ha pasado a menos de la mitad al cierre de 2025, según los datos aportados desde el Ministerio de Hacienda. Son 126,74 millones de euros los que están pendientes de pago, lo que supone un incremento del 10,98% respecto a la finalización de 2024. Una subida que en buena parte de los casos se debe a la necesidad de realizar inversiones. Un momento que no es casual, porque queda menos de un año para la próxima cita con las urnas. Pese a ello, se comprueba que, tras la época de los excesos, la salud financiera de los entes locales sigue siendo buena.

Deuda cero

Los que menos problemas tienen con la deuda son los 79 ayuntamientos que no deben ni un solo euro. Es uno menos que el año anterior. La inmensa mayoría corresponden a municipios muy pequeños, pero también están en este grupo Onda y Moncofa.

Evolución de la deuda por ayuntamientos en Castellón

En las ciudades de mayor tamaño no hay grandes cambios. Castelló cerró 2025 con 35,8 millones, lo que supone un aumento del 14,8% en un año. Pese a ello, desde el consistorio recalcan que el préstamo principal del ayuntamiento se mantiene en 13 millones de euros. Vila-real debe 26,03 millones, con un aumento del 6,67%. El año pasado, esta ciudad acumuló casi ocho millones en facturas pendientes de abonar a proveedores, por lo que se aplicó un plan municipal para ponerse al día, que se espera quede reflejado al cierre del presente año.

La compra de un edificio junto al edificio del nuevo ayuntamiento de Nules es una de las inversiones acometidas por este municipio. / Mònica Mira

Grandes municipios

Una situación más desahogada tiene Burriana, que ya debe menos de tres millones de euros (2,98) y ha rebajado la deuda un 30% en apenas un año. El mes de julio pasado, el equipo de gobierno amortizó 4,3 millones de euros de golpe. Desde este municipio señalan que la intención es "seguir reduciendo la deuda este año, mientras se bajan los impuestos". Un esquema similar es el de Vinaròs, con 1,33 millones de euros de deuda, un 69% menos. Desde el consistorio sacaron pecho recientemente de haber amortizado 8,2 millones de euros en apenas dos años y medio.

En una tendencia contraria está Benicàssim, que de apenas 143.000 euros ha pasado a 4,9 millones. Por parte del consistorio apuntan que ese importe "ya está cancelado, con la amortización total de la deuda que se aprobó en el pleno del 29 de mayo". El municipio emprendió un plan de inversiones de algo más de nueve millones de euros, lo que motivó la petición de un crédito. Además, apuntan a la ausencia de presupuestos del Estado. "Es algo que crea una inseguridad, porque no se sabe qué transferencias recibiremos para hacer inversiones, de modo que se ha preferido adelantar este dinero en forma de crédito y solo para el tiempo que ha hecho falta", detallan.

Inversiones locales

Las inversiones también explican el caso de Nules, que ha pasado de 734.000 euros a 1,65 millones. Una tendencia que se mantiene en los presupuestos del presente año, con un crédito de 1,2 millones. Apuesta similar es la de la Vall, que en los últimos años redujo de forma considerable la deuda, pero que en 2025 contrajo un crédito de 2,4 millones para completar obras de fondos europeos o la reforma integral del ayuntamiento. Idéntico objetivo que l'Alcora: de cero euros pasa a 2,8 millones para realizar obras pendientes en la recta final de la legislatura.

Y también llama la atención el caso de Sant Joan de Moró. Normalmente es uno de los municipios de deuda cero, pero al cierre del pasado año figuraban 955.000 euros. Su alcalde, Vicente Pallarés, menciona que se debe "a un criterio contable, al haberse abonado certificaciones de obra para los proyectos de la residencia y el colegio, pero ya no existe esta deuda".

El caso de Navajas

Un año más, Navajas es la localidad con la deuda más elevada por habitante, ya que el dinero por abonar es de 4,67 millones. Una herencia de gestiones urbanísticas e inversiones fallidas. Pese a ello, sigue bajando. Ahora tiene un único crédito, cuyo vencimiento está previsto para el año 2070.