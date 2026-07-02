Los economistas sitúan la vivienda entre los grandes problemas de la Comunitat y alertan del impacto del precio de la energía en Castellón

El acceso a la vivienda se consolida como una de las principales preocupaciones económicas de la Comunitat Valenciana. Así lo refleja la última encuesta Los economistas opinan elaborada por el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana, que sitúa las dificultades para comprar o alquilar una vivienda entre los tres grandes problemas estructurales de la autonomía, junto al déficit de financiación autonómica y la excesiva dependencia del turismo y la construcción.

El estudio, presentado este miércoles y elaborado a partir de casi 600 respuestas de economistas colegiados, revela que el 44% de los encuestados identifica el acceso a la vivienda como uno de los principales desafíos económicos de la Comunitat. Solo la infrafinanciación autonómica (45,5%) y la concentración de la actividad en sectores como el turismo y la construcción (45,3%) reciben un mayor respaldo.

En términos generales, los economistas conceden un 5,6 sobre 10 a la situación económica de la Comunitat, una valoración ligeramente superior a la otorgada al conjunto de España, que obtiene un 5,3. Sin embargo, la percepción sobre la evolución reciente es menos optimista: únicamente un 11,7% considera que la economía valenciana ha mejorado respecto al año anterior, mientras que un 34% cree que ha empeorado.

José Manuel Salvador, decano del Colegio de Economistas de Castellón, ha subrayado que los encuestados creen que la economía valenciana está en una mejor posición que la española y que los profesionales de mayor edad se muestran más optimistas que los jóvenes.

La encuesta pone el foco en la situación de Castellón, donde el impacto del encarecimiento de la energía sobre la competitividad empresarial es percibido con mayor intensidad que en el resto de la Comunitat. Los economistas de la provincia otorgan una valoración de 4,1 puntos sobre 5, por encima de la media autonómica (3,9), reflejando el peso que tiene el coste energético en un territorio con fuerte presencia de la industria cerámica.

En este contexto, tres de cada cuatro profesionales consideran que el aumento del precio de la energía está lastrando la competitividad de las empresas valencianas. Para reducir esa dependencia apuestan principalmente por acelerar el desarrollo de las energías renovables, especialmente la solar y la eólica.

Regularización de inmigrantes

El informe también analiza el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes. La mayoría de los economistas considera que facilitará cubrir vacantes en sectores con escasez de mano de obra, aunque advierte de que también incrementará la presión sobre servicios públicos como la sanidad y la educación y contribuirá a elevar la demanda de vivienda, tanto en compra como en alquiler.

Respecto a la inteligencia artificial, cerca de dos de cada tres encuestados creen que aumentará la productividad de las empresas, aunque muestran más cautela sobre su capacidad para resolver la falta de trabajadores cualificados. Los principales riesgos asociados a esta tecnología son la ciberseguridad, la ausencia de un marco regulatorio claro y la creciente dependencia tecnológica.

El estudio también pone de manifiesto diferencias por edad y género. Los economistas menores de 50 años son los más críticos con la evolución de la economía valenciana, mientras que las mujeres muestran una percepción más pesimista que los hombres sobre la situación económica actual.

El presidente del Consejo y decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, ha destacado que la continuidad de esta encuesta permite disponer de una serie histórica “de gran utilidad para identificar tendencias, analizar cambios de opinión y contextualizar la evolución de la economía valenciana y española”. Enríquez ha señalado que los resultados confirman que persisten problemas como la vivienda, la infrafinanciación autonómica y la dependencia del turismo y la construcción.