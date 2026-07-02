Empleo sin barreras: La Fundación Síndrome de Down de Castellón logra la inserción laboral de 13 personas

La Fundación Síndrome de Down de Castellón continúa obteniendo resultados positivos en materia de inclusión laboral gracias al Programa de Itinerarios Individualizados de Inserción Sociolaboral desarrollado durante el año 2025, una iniciativa dirigida a personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual para mejorar su empleabilidad, autonomía personal y acceso al mercado laboral ordinario.

Seis meses después de la finalización del programa, los resultados de seguimiento reflejan el impacto real de las acciones desarrolladas. A fecha 30 de junio de 2026, un total de 13 de las 40 personas usuarias han logrado una inserción laboral en empresas ordinarias, consolidando así los objetivos planteados al inicio del proyecto.

El programa permitió desarrollar itinerarios personalizados de inserción, adaptados a las necesidades, capacidades e intereses de cada participante. A través de acciones de orientación laboral, formación específica, desarrollo de competencias personales y profesionales, entrenamiento en habilidades sociales y empleo con apoyo, las personas usuarias han mejorado significativamente sus oportunidades de acceso al empleo.

Las inserciones laborales alcanzadas ponen de manifiesto la eficacia de una metodología centrada en la persona y basada en apoyos individualizados, así como la importancia de la colaboración entre las personas participantes, sus familias, el equipo técnico de la entidad y el tejido empresarial de la provincia de Castellón.

La presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Carolina Ballester, destaca que: “Estos resultados demuestran que la formación, el acompañamiento individualizado y la confianza en las capacidades de las personas con discapacidad intelectual generan oportunidades reales de empleo. Cada inserción laboral supone un avance hacia una sociedad más inclusiva, donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de oportunidades.”

La entidad continuará realizando el seguimiento y apoyo a las personas insertadas laboralmente, favoreciendo el mantenimiento de los puestos de trabajo y la consolidación de trayectorias laborales estables y satisfactorias.

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El Programa de Itinerarios, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, está financiado por la Unión Europea en el marco del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027