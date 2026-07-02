Nealis cierra su primer año como holding con cifras récord: 705 millones de ingresos y 85 millones de EBITDA

Nealis, el holding empresarial de servicios en agua y medioambiente, instalaciones, infraestructuras y hospitality, ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados financieros históricos que consolidan la transformación corporativa acometida por el grupo. En su primer año de actividad como holding, la compañía ha registrado unos ingresos totales de 705,8 millones de euros, un 22% más que en 2024, y ha incrementado notablemente su beneficio neto en un 58% hasta alcanzar los 36,3 millones de euros.

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) también ha experimentado crecimiento significativo del 41%, situándose en 85,2 millones de euros, lo que eleva el margen sobre ingresos en dos puntos, del 10% al 12%. Estas cifras son el resultado de la mejora de la rentabilidad y la consolidación de un modelo de negocio con más de 2000 millones de cartera de negocio recurrente y la entrada en sectores con gran potencial.

El crecimiento se ha visto acompañado de un fuerte impulso a la inversión y al empleo. La compañía invirtió 75,5 millones de euros en 2025, un 36% más que en el ejercicio anterior, destinados a potenciar el crecimiento de sus distintas áreas de negocio, la sostenibilidad y a reforzar su apuesta por la innovación. Asimismo, Nealis ha alcanzado en 2025 una plantilla de 7.000 personas, consolidando su papel como motor de empleo y de contribución económica, con más de 8.500 proveedores en su cadena de valor, a los que genera un valor de compras de más de 350 millones de euros.

La evolución de Grupo Gimeno a Nealis: un proyecto corporativo para escalar el negocio

El grupo empresarial ha culminado con éxito su plan estratégico anterior, que durante la etapa de 2017 a 2025 ha superado las expectativas de crecimiento. Y es que la compañía ha crecido orgánica e inorgánicamente de manera muy relevante en los últimos años: ha integrado 16 empresas que han hecho casi triplicar su volumen de negocio, incorporar más de 3.000 personas en el equipo, ampliar presencia nacional con la entrada de compañías en sectores clave y diversificado también el perfil de los clientes de su cartera, con un mayor porcentaje del sector privado entre las que destacan las grandes utilities para que las opera Obremo.

El grupo invirtió 75,5 millones de euros en 2025, un 36% más que en 2024, y alcanzó un equipo de 7.000 personas

Los resultados de 2025 son los primeros que la compañía presenta tras la transformación corporativa que ha ejecutado ese mismo año. Este proceso, que ha supuesto la evolución del histórico Grupo Gimeno hacia la nueva marca Nealis y la constitución de una sociedad holding, le ha permitido simplificar su arquitectura de negocio, poner en valor su capacidad full service y sentar las bases para una nueva fase de crecimiento con ambición global, manteniendo el legado de más de 150 años de trayectoria.Estos hitos refuerzan la hoja de ruta del Plan Estratégico 2030 con el objetivo a medio plazo de alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación, con 10.000 profesionales en su equipo a través de una inversión total de 300 millones. Nealis comienza así, una nueva etapa en su historia en la que durante 2026 y 2027 irá también implementado la nueva marca a sus verticales de negocio e impulsará el crecimiento compartido con modelos de alianzas y prospección del mercado internacional.

Proyectos estratégicos, expansión y evolución en todas sus áreas de negocio

El crecimiento del grupo se ha reflejado gracias a la evolución de las compañías de sus cuatro grandes áreas de negocio, posicionándose de esta manera como un grupo capaz de contribuir a los vectores de transformación de las ciudades.

Agua y Medioambiente: de la gestión urbana de servicios a operador global en residuos y bioenergía

El área ha consolidado su liderazgo y es que FACSA, la compañía privada con más experiencia en la gestión del agua que recientemente culminaba su 150 aniversario, avanza en su plan de expansiónnacional adentrándose en 2025 en nuevos mercados como el gallego (contrato de abastecimiento de Foz), Extremadura y Comunidad de Madrid (EDAR Valdebebas), entre otros.

También la renovación de concesiones clave en la Comunitat Valenciana y nuevos contratos de saneamiento y depuración en Mallorca, Ibiza y Formentera, afianzando su presencia en Baleares. Orienta su crecimiento en la diversificación de los servicios, más allá del ciclo urbano del agua. Precisamente en su área de infraestructuras hídricas ha ejecutado diversos proyectos relevantes durante 2025 en Asturias, Toledo y Zamora, con la mirada puesta en el crecimiento de otras actividades como la desalación, las presas y el regadío. A su vez, la ampliación de su portfolio de servicios se consolida con la adquisición e integración de Valora, compañía especializada en la valorización de residuos.

A través de SITRA, compañía del grupo especializada en agua industrial y bioenergía ha crecido su red de delegaciones y ultima la apertura de nuevas en zona norte y centro del país. Ha consolidado su posicionamiento en el sector agroalimentario,así como en el de oil&gas e irrumpido en el minero y la bioenergía, para la descarbonización del sector industrial.

En el ámbito medioambiental, FOBESA ha afianzado durante 2025 su presencia y crecimiento en la Comunitat Valenciana, con renovaciones en contratos de recogida de residuos y limpieza viaria a largo plazo en municipios como Benicàssim, Muro de Alcoy, Petrer, Elda y Marina Baixa además de adjudicaciones relevantes como Villena, Ontinyent y Alto Palancia y ha efectuado trabajos de emergencia en el proceso de reconstrucción de la DANA.

Nomadom (Nealis Infraestructuras). / Mediterráneo

Instalaciones y Servicios: impulso clave en energía y conectividad como motor de crecimiento

Esta división ha continuado su expansión con soluciones de alto valor añadido y la ampliación de su huella operativa con el foco en Madrid, Andalucía, zona norte y nuevos desarrollos en España y Portugal. OBREMO ha cerrado un año histórico con un crecimiento en nuevas contrataciones, reforzando especialmente su posición en movilidad eléctrica con proyectos para Iberdrola y Charging Together, y renovando acuerdos estratégicos con Masorange y Vodafone en su área de telecomunicaciones y con Naturgy yRedexis en el área de energía. Focaliza además un crecimientoen el área de desarrollo de datacenters, dondeprevé un gran crecimiento en proyectos de infraestructuras críticas en todo el país para las grandes empresas tecnologías.

Por su parte, el área de facilityservicesa través de GENERA ha puesto el foco en las nuevas líneas de negocio, con servicios altamente especializados en el sector como el frío industrial, la prevención contra incendios y desarrollando sus primeros proyectos de eficiencia energética (a través de CAES) en los sectores agro y hotelero a nivel nacional, así como la puesta en marcha del acuerdo marco de seguridad para la Generalitat Valenciana.

Infraestructuras:de la construcción al desarrollo de proyectos de real estate

Nealis infraestructuras ha evolucionado con un fuerte impulso, de gestor integral de construcción de obra civil y edificación al de desarrollo de proyectos inmobiliarios y urbanísticos. En la actualidad está inmersa en más de 20 proyectos de real estate, con iniciativas destacadas como el proyecto de coliving Marina Living Cabañal, Senior Living en Benidorm, así como la participación actualmente en torno a diez Programas de Actuación Integrada, para generar nuevo suelo urbano, propuestas que responden a nuevos modelos de uso del espacio y a las demandas emergentes del mercado.

En el negocio de la logística portuaria, con PORTSUR, destaca la ampliación de su superficie en un 50%, convirtiéndola en una terminal polivalente con grandes oportunidades de crecimiento en la cadena logística de PortCastelló, y la culminación de los proyectos de digitalización y electrificación financiados por fondos Next Generation, posicionándola como referente en adaptación de su infraestructura sostenible.

Marina Living (Nealis Infraestructuras). / Mediterráneo

Hospitality: Operador integral diversificando en nuevos modelos de negocio de alojamiento, restauración y ocio

La actividad de alojamiento turística a través de INTELIER se consolida como motor del área, con un relevante plan de expansión. Durante 2025, se ha avanzado en la estrategia de posicionamiento hacia un mayor valor añadido con las categorías SELECT y GRAND SELECT, entrando por primera vez en el segmento de 5 estrellas. La división cuenta con un portfolio de 11 hoteles y un pipeline de 7 nuevos proyectos, con las próximas aperturas en Valencia, Alicante, Benicasim, Benidorm, Málaga, Córdoba y Bilbao, así como el lanzamiento de su gestora hotelera y la apertura en 2025 de su segundo activo de coworking en Valencia, a través de Nomadom.

El área de restauración colectiva ha superado los 11.000 menús diarios y ha avanzado en su expansión en el sector privado, consiguiendo su primer contrato en Cataluña, mientras que la división de ocio, con Aquarama como activo clave (que este año cumple 40 años), ha reforzado su posicionamiento con la renovación de sus instalaciones.

Innovación y tecnología como ejes transversales del progreso compartido

La innovación y la tecnología se han consolidado como ejes estratégicos a impulsar en esta nueva etapa. Nealis Tech, representa la consolidación de su capacidad tecnológica con el objetivo de liderar la gestión inteligente de ciudades y servicios. Con una trayectoria de más de tres décadas, comenzó su actividad con la telelectura del agua hasta convertirse actualmente una de las principales compañías de referencia a nivel nacional en las smartcities.

Durante 2025 ha destacado especialmente su papel en varios proyectos de digitalización vinculados a fondos europeos, especialmente en el ámbito del PERTE del agua. En esta línea ha obtenido contratos relevantes en Burgos, Castellón, Valladolid, Arteixo y Valencia, entre otros, que le ha permitida cerrar el ejercicio con una facturación de más de 14 millones de euros.

Asimismo, en 2025 se constituyó Nealis Innovation Hub, su plataforma corporativade innovación abierta. En este año ha liderado más de 30 proyectos de I+D+i con una red de 80 partners en procesos deinnovación. Destaca especialmente la puesta en marcha de su tercera cátedra ‘Horizonte verde: nexo Agua y Bioenergía’ de la Universidad de Valencia que junto al resto de cátedras y aulas y sus programas de investigación aplicada, permiten conectar el conocimiento científico con los desafíos reales de sectores como el agua, la energía, la bioeconomía, la digitalización de servicios y la gestión urbana. Nhubha permitido además el emprendimiento y validación de soluciones en entornos reales mediante el lanzamiento de su propio sandbox.

Con horizonte 2030, el hub movilizará 45 millones de euros de inversión, con el objetivo de desarrollar más de 50 proyectos de I+D+i, impulsar 8 spin-offs, activar 15 iniciativas de venture client y reforzar un ecosistema de colaboración estable con universidades, startups y agentes tecnológicos.

Tal y como afirma José Luis Vilar, Director General Corporativo de Nealis: "Estos resultados históricos no solo validan la estrategia de transformación que hemos llevado a cabo, sino que nos dan el impulso necesario para afrontar una nueva etapa de crecimiento ambicioso y sostenible. Hemos demostrado la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para generar valor en los territorios donde operamos. Ahora, el objetivo es escalar este modelo y consolidar a Nealis como un referente global".