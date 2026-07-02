Un participante valenciano de First Dates califica Castelló como “la ciudad más fea de la Comunitat Valenciana”

Un episodio reciente del programa televisivo First Dates (Cuatro) ha sido objeto de atención tras las declaraciones de un soltero sobre Castellón, donde vive su cita italiana.

En el episodio del pasado miércoles, Jordi, un estilista valenciano de 23 años que participó en First Dates, conversó con Angelo, un estudiante italiano de 25 años que actualmente reside en Castelló. Durante su cita a ciegas, el diálogo derivó hacia la posibilidad de que Angelo se estableciera en España, con especial mención a la ciudad donde vive.

Angelo, italiano de 25 años residente en Castellón / Cuatro

Al preguntarle si le gustaría asentarse en Castelló, Jordi dijo entre risas que para él, “es una ciudad súper fea” y añadió: “me va a cancelar todo el mundo de Castellón”. Aunque la pareja mostró una buena conexión durante la velada, los comentarios sobre la localidad han generado discusión y eco mediático fuera de la emisión del espacio, dejando ver la inconformidad de la gente en comentarios de algunas redes sociales.

También afirmó que “nunca nadie va a hablar bien de Castellón”, además de aludir a la tradicional rivalidad entre las provincias de Alicante y Valencia, dejando a la capital de la Plana como excluida, ya que la consideró demasiado "fea".

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Jordi, valenciano de 23 años en First Date / Cuatro

Pese a esos comentarios, la cita continuó de manera normal y ambos participantes transmitieron su interés en conocerse más allá de la emisión televisiva. Tanto Jordi como Angelo decidieron considerar una segunda cita al finalizar la cena tras compartir gustos y opiniones.