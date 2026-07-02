Un participante valenciano de First Dates califica Castelló como “la ciudad más fea de la Comunitat Valenciana”
Durante el programa de citas emitido en Cuatro, un participante expresó su opinión sobre la ciudad en la que vive su cita, provocando reacciones y discusión sobre la percepción de Castellón.
Un episodio reciente del programa televisivo First Dates (Cuatro) ha sido objeto de atención tras las declaraciones de un soltero sobre Castellón, donde vive su cita italiana.
En el episodio del pasado miércoles, Jordi, un estilista valenciano de 23 años que participó en First Dates, conversó con Angelo, un estudiante italiano de 25 años que actualmente reside en Castelló. Durante su cita a ciegas, el diálogo derivó hacia la posibilidad de que Angelo se estableciera en España, con especial mención a la ciudad donde vive.
Al preguntarle si le gustaría asentarse en Castelló, Jordi dijo entre risas que para él, “es una ciudad súper fea” y añadió: “me va a cancelar todo el mundo de Castellón”. Aunque la pareja mostró una buena conexión durante la velada, los comentarios sobre la localidad han generado discusión y eco mediático fuera de la emisión del espacio, dejando ver la inconformidad de la gente en comentarios de algunas redes sociales.
También afirmó que “nunca nadie va a hablar bien de Castellón”, además de aludir a la tradicional rivalidad entre las provincias de Alicante y Valencia, dejando a la capital de la Plana como excluida, ya que la consideró demasiado "fea".
Pese a esos comentarios, la cita continuó de manera normal y ambos participantes transmitieron su interés en conocerse más allá de la emisión televisiva. Tanto Jordi como Angelo decidieron considerar una segunda cita al finalizar la cena tras compartir gustos y opiniones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- Cambios en el centro comercial Salera: una famosa tienda 'low cost' abrirá en julio
- Mueren cuatro familiares de residentes en Castellón en los terremotos de Venezuela
- Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón
- El calor extremo deja cinco fallecidos en la provincia de Castellón en solo tres días
- Las 3 carreteras de Castellón que van a cambiar por completo tras una inversión millonaria
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- Un festivo de rebajas: las grandes superficies comerciales abren hoy en Castelló