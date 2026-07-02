PortCastelló mueve 27,5 millones de € de negocio en 2025 y logra el tercer mejor dato de su historia

El puerto de Castellón ha cerrado el ejercicio económico de 2025 consolidando su tendencia de crecimiento y demostrando una sólida salud financiera. PortCastelló concluyó el año con un tráfico total de 18.601.302 toneladas de mercancías y 1.383 escalas de buques, lo que representa un incremento del 6,53% y del 3,83%, respectivamente, sobre los registros del ejercicio anterior.

Este crecimiento en tráficos ha tenido un impacto directo en los resultados económicos de la institución. La cifra de negocio obtenida en 2025 ha ascendido a 27.519.679,23 euros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al año 2024. El resultado neto del ejercicio se ha situado en 11.586.581,52 euros, el tercer mejor resultado de la historia de la Autoridad Portuaria, a pesar de las fuertes amortizaciones derivadas de las obras finalizadas.

Récord en inversión en infraestructuras y reducción de deuda

2025 se ha convertido en el año con mayor volumen de inversión de la última década para PortCastelló. La Autoridad Portuaria adjudicó obras por valor de 65,3 millones de euros (el 93% de lo presupuestado), logrando ejecutar un total de 36.124.149,13 euros, lo que supone multiplicar por 9 la inversión desde 2021. El grueso de estas inversiones se ha concentrado en las obras estratégicas de conexión ferroviaria de la dársena sur, clave para la conectividad futura de la infraestructura.

Este esfuerzo inversor se suma además a la mejora en el nivel de endeudamiento del puerto, que se ha reducido hasta los 54,5 millones de euros, registrando el mínimo histórico de los últimos veinte años y reforzando la autosuficiencia económica de la entidad para afrontar con plenas garantías sus futuros retos.

Fortalecimiento de los ingresos

Intervención del presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez. / Mediterráneo

El importe neto de la cifra de negocio se sustentó principalmente en tres fuentes de ingresos. Por un lado, las tasas derivadas de la explotación portuaria superaron los 11,5 millones de euros (+2,4%), destacando la tasa de la mercancía (5,81 millones de euros) y la del buque (5,62 millones de euros). Por otro lado, los ingresos por la explotación del dominio público alcanzaron los 12,4 millones de euros (+4,9%), de los cuales 7,6 millones correspondieron a la tasa de ocupación y 4,8 millones a la tasa de actividad.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que ha señalado que “estos datos confirman la excelente salud financiera de PortCastelló y consolidan nuestra posición como un motor económico indispensable para la provincia”. Ha añadido que cerrar el ejercicio con una cifra de negocio de 27,5 millones de euros y el menor endeudamiento de la última década demuestra que “una gestión eficiente y rigurosa necesaria para impulsar nuestro puerto y con ello la economía de la provincia”.

Rubén Ibáñez ha señalado además que “el incremento en los tráficos de mercancías y en las actividades en suelo portuario es el reflejo directo de la confianza que los operadores logísticos depositan en el puerto de Castellón”.