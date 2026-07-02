El PSPV-PSOE de la Diputació celebra que la presión municipal obligue al PP a adelantar los recursos del Pla Impulsa a 2026

El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló ha celebrado este jueves que la presión ejercida durante los últimos meses por los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, el sector de las obras públicas y el grupo socialista haya obligado al gobierno de Marta Barrachina a rectificar y a dotar finalmente de recursos el Pla Impulsa para 2026. Se trata de una de las principales actuaciones de la Diputación para los municipios de Castellón, el plan provincial de obras y servicios, Plan Impulsa, que recibió en el pleno de junio el respaldo definitivo para llevar a cabo las obras que planteen los ayuntamientos y ejecutar durante este año y el siguiente. Además de la tramitación, se dispondrá de la mayor parte del presupuesto, gracias a una modificación de crédito de 24,45 millones de euros, procedentes de los remanentes de la liquidación del presupuesto de 2025.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha señalado que la modificación de crédito aprobada en el pleno de junio confirma que “el PP diseñó mal el plan desde el primer momento” al reservar solo una parte mínima para este año y aplazar el grueso de las inversiones hasta 2027.

“Al final, Marta Barrachina ha rectificado tal y como le pedíamos los socialistas para que los ayuntamientos podamos avanzar las obras y no tengamos que esperar hasta el próximo año”, ha afirmado Falomir. Tal y como ha explicado, la dotación inicial era tan reducida que “apenas permitía iniciar actuaciones” y dejaba la práctica totalidad del dinero para 2027, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas. “Los pueblos no pueden esperar al calendario electoral del PP. Quienes gestionamos ayuntamientos necesitamos ejecutar las obras cuando hacen falta, no cuando a Marta Barrachina le convenga inaugurarlas”, ha remarcado.

Flexibilización del Gobierno socialista

Falomir ha recordado que “la Diputación ha podido rectificar gracias a que el Gobierno de España ha flexibilizado las reglas fiscales que el ministro del PP Cristóbal Montoro convirtió en una pesadilla para las administraciones”. “Si el Gobierno socialista no hubiera actuado, Barrachina habría seguido teniendo la excusa perfecta para no reforzar el Pla Impulsa. Lo que debería haber hecho desde el principio era presupuestarlo bien en la primera versión de las cuentas y no inflar de dinero caprichos como la reforma de los despachos de Presidencia”, ha criticado.

El dirigente socialista ha señalado que es la segunda vez que el PP de Marta Barrachina “intenta retener recursos que pertenecen a los municipios y acaba rectificando por la presión del municipalismo”. “Ya ocurrió con el Fondo de Cooperación, cuando el PP quiso eliminarlo y tuvo que recuperarlo ante la respuesta de los alcaldes y del Partido Socialista. Ahora ha vuelto a pasar con el Pla Impulsa”, ha indicado.

“Lo que ha quedado claro es que, cuando los ayuntamientos alzamos la voz y defendemos juntos los intereses de nuestros pueblos, la Diputación acaba rectificando y todos salimos ganando. Por eso seguiremos siendo exigentes para que los recursos municipales lleguen cuando corresponde y para que la Diputació deje de gestionarlos en función del calendario electoral del PP”, ha concluido.