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Ojo si vas al puerto de Castellón o al Serrallo: estos son los cortes de tráfico desde el 6 de julio

PortCastelló informa de los desvíos provisionales entre el 6 y el 20 de julio para permitir los trabajos de asfaltado y señalización del Tramo II del nuevo acceso ferroviario

PortCastelló informa de desvíos provisionales por las obras del nuevo acceso ferroviario.

PortCastelló informa de desvíos provisionales por las obras del nuevo acceso ferroviario. / Mediterráneo

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Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

Las obras del nuevo acceso ferroviario a PortCastelló avanzan y en los próximos días se van a producir desvíos en algunas carreteras que dan acceso tanto a la infraestructura marítima como al polígono industrial El Serrallo. El puerto activará a partir del 6 de julio desvíos provisionales de tráfico por los trabajos de asfaltado y señalización definitiva del Tramo II del nuevo acceso a la Dársena Sur. Las afecciones se desarrollarán en dos fases y acabarán el 20 de julio.

La primera fase se prolongará del 6 al 13 de julio y supondrá el corte de la conexión entre la CS-22 y la N-225. Durante ese periodo, el acceso a la Dársena Sur se realizará mediante itinerarios alternativos señalizados (ver mapa).

Plano con los intinerarios alternativos en la primera fase de los desvíos.

Plano con los intinerarios alternativos en la primera fase de los desvíos. / Mediterráneo

La segunda fase irá del 13 al 20 de julio. En este caso se cortará la N-225 y el acceso a la Dársena Sur y al polígono industrial El Serrallo se realizará por la nueva glorieta sobre el barranco de Fraga, que pasará a funcionar como acceso definitivo.

Plano de los desvíos de la fase dos.

Plano de los desvíos de la fase dos. / Mediterráneo

Estos trabajos forman parte de una de las grandes obras logísticas de Castellón. El nuevo acceso ferroviario sur permitirá conectar PortCastelló con el Corredor Mediterráneo y facilitará la entrada de trenes de mercancías de hasta 750 metros al recinto portuario. La infraestructura será de vía única electrificada y ancho mixto, tanto ibérico como internacional.

El proyecto se estructura en varios tramos y cuenta con una inversión global prevista de alrededor de 335 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio y Adif. En los últimos meses se han adjudicado contratos clave, como el montaje de vía y electrificación por 12 millones de euros, así como las instalaciones de control, mando y señalización por otros 12 millones.

El Tramo II, precisamente el que motiva ahora las afecciones al tráfico, enlaza con la futura estación intermodal y con la Dársena Sur. Adif ya había informado de que la plataforma de este tramo se encontraba en fase final, con trabajos de drenaje, terraplenes y reordenación de accesos viarios al puerto y al Serrallo.

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La Autoridad Portuaria de Castellón recomienda planificar los desplazamientos durante estas dos semanas y seguir la señalización provisional habilitada en la zona.

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