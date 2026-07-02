Ojo si vas al puerto de Castellón o al Serrallo: estos son los cortes de tráfico desde el 6 de julio

Las obras del nuevo acceso ferroviario a PortCastelló avanzan y en los próximos días se van a producir desvíos en algunas carreteras que dan acceso tanto a la infraestructura marítima como al polígono industrial El Serrallo. El puerto activará a partir del 6 de julio desvíos provisionales de tráfico por los trabajos de asfaltado y señalización definitiva del Tramo II del nuevo acceso a la Dársena Sur. Las afecciones se desarrollarán en dos fases y acabarán el 20 de julio.

La primera fase se prolongará del 6 al 13 de julio y supondrá el corte de la conexión entre la CS-22 y la N-225. Durante ese periodo, el acceso a la Dársena Sur se realizará mediante itinerarios alternativos señalizados (ver mapa).

Plano con los intinerarios alternativos en la primera fase de los desvíos. / Mediterráneo

La segunda fase irá del 13 al 20 de julio. En este caso se cortará la N-225 y el acceso a la Dársena Sur y al polígono industrial El Serrallo se realizará por la nueva glorieta sobre el barranco de Fraga, que pasará a funcionar como acceso definitivo.

Plano de los desvíos de la fase dos. / Mediterráneo

Estos trabajos forman parte de una de las grandes obras logísticas de Castellón. El nuevo acceso ferroviario sur permitirá conectar PortCastelló con el Corredor Mediterráneo y facilitará la entrada de trenes de mercancías de hasta 750 metros al recinto portuario. La infraestructura será de vía única electrificada y ancho mixto, tanto ibérico como internacional.

El proyecto se estructura en varios tramos y cuenta con una inversión global prevista de alrededor de 335 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio y Adif. En los últimos meses se han adjudicado contratos clave, como el montaje de vía y electrificación por 12 millones de euros, así como las instalaciones de control, mando y señalización por otros 12 millones.

El Tramo II, precisamente el que motiva ahora las afecciones al tráfico, enlaza con la futura estación intermodal y con la Dársena Sur. Adif ya había informado de que la plataforma de este tramo se encontraba en fase final, con trabajos de drenaje, terraplenes y reordenación de accesos viarios al puerto y al Serrallo.

La Autoridad Portuaria de Castellón recomienda planificar los desplazamientos durante estas dos semanas y seguir la señalización provisional habilitada en la zona.