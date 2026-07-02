XarxaTec inicia nueva etapa con Francisco José Vea de presidente

La Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón, XarxaTec, inicia una nueva etapa con Francisco José Vea Folch, de la empresa Simetría, al frente. Vea destacó ayer que asume la presidencia «con ilusión, responsabilidad y una clara voluntad de continuidad». «El proyecto mantiene intacta su hoja de ruta y seguiremos desarrollando el plan estratégico presentado a los socios», manifestó

Durante la asamblea general ordinaria aprobaron las cuentas, así como las líneas de trabajo para los próximos meses: el refuerzo de la captación de socios, la búsqueda de nuevas vías de financiación y patrocinio, el impulso de proyectos de colaboración público-privada, el fortalecimiento de la relación con otros sectores de la provincia y la consolidación de iniciativas estratégicas vinculadas a la innovación, el talento y la transformación digital. La jornada incluyó el relevo en la presidencia de la asociación, tras comunicar José Miguel Bort su salida por motivos profesionales. La asamblea agradeció su dedicación y su contribución al crecimiento y consolidación de XarxaTec. «Dejo la presidencia por motivos estrictamente profesionales y con la tranquilidad de que el proyecto queda en las mejores manos. XarxaTec tiene un plan sólido y una Junta comprometida para llevarlo a cabo», manifestó Bort.

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La configuración de cargos incorpora a Alexis Nadal como vicepresidente, Ignacio Llopis como secretario y Xavi García como tesorero. La asociación reconoció asimismo el trabajo de los miembros salientes de la junta directiva, José Bort y Sergio Aguado.