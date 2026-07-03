Marta Barrachina apela al poder de los pueblos para que en España haya "menos Sánchez y más Feijóo"

Marta Barrachina ha ejercido como anfitriona en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells celebrado en Castelló, donde ha mostrado su músculo como líder provincial del Partido Popular y ha reclamado que el poder de los pueblos permita al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, hacerse con el Gobierno de España. La presidenta de la Diputación de Castellón ha pedido “menos Sánchez y más Feijóo” en su intervención en el Auditori de este viernes.

La también presidenta del PP de Castellón ha comentado que “eso es lo que necesita España. Un servidor público. Un presidente que vuelva a recordar a los españoles todo lo que somos capaces de construir juntos. Por eso millones de españoles te miramos hoy con esperanza, con confianza y con ilusión. Porque te necesitamos cuanto antes en Moncloa”.

Barrachina ha reivindicado que esta cita, que se ha desarrollado entre este jueves y este viernes en Castelló, ha convertido la provincia en "cuna del municipalismo de España" y ha afirmado que "la confianza que nos dieron los castellonenses en 2023 es la que crece cada día en España para llevar a nuestro presidente nacional a Moncloa. Es un poder silencioso y poderoso, fuerte y ganador, porque se nutre de la confianza de la buena gestión que vertebra, garantiza igualdad, gestiona y da servicio”.

Para que así sea, Marta Barrachina apela “al poder de los pueblos, de sus vecinos, de alcaldesas y alcaldes que sirven a lo público y no resisten, sino que gestionan por el bien común. España no merece ni resistencia ni divisiones, hay que gestionar, resolver, trabajar y hacer grande este país, desde lo pequeño a lo más grande”.

Modelo provincial

La máxima responsable de la Diputación de Castellón ha asegurado que la provincia ha demostrado que “la buena política es la que permite avanzar, con esfuerzo y lucha diaria, para prosperar con un modelo que le sienta bien a mi tierra y a España entera”. Además, ha puesto en valor la cerámica que “convierte a Castellón en ejemplo a nivel global” y que Pedro Sánchez “ningunea torpedeando un sector estratégico para mi tierra, mi Comunitat Valenciana y mi país, España”.

Barrachina ha descrito Castellón como "tierra de ganado y cultivo, de pesca, que crece con un sector primario que fija población en el mundo rural y planta cara al reto demográfico”. Ha ampliado asegurando que "es una provincia que es industria, exporta y emprende, que es destino para el turismo y engendra autónomos que luchan cada día”.