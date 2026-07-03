Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Punto negro N-340Accidente N-340 desde dentroSuperdotada CastellónMejor playa EspañaAgenda fin de semanaPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Cajamar se incorpora al patrocinio de los premios Faro de PortCastelló

La directora territorial de la entidad, Mar Martí, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, firman el convenio de colaboración

La directora territorial de Cajamar Mar Martí, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, firman el convenio de colaboración.

La directora territorial de Cajamar Mar Martí, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, firman el convenio de colaboración. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

La Fundación PortCastelló y Cajamar han firmado un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera se incorpora al patrocinio de los premios Faro que organiza la Autoridad Portuaria. La firma refuerza el compromiso de ambas entidades en el reconocimiento de la labor de empresas, instituciones y proyectos vinculados al ecosistema portuario castellonense, y consolida la colaboración que mantienen ambas instituciones en la promoción de PortCastelló.

La directora territorial de Cajamar en Castellón, Mar Martí y el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, han firmado el convenio de colaboración. Martí ha afirmado que “este acuerdo nos permite incorporar a Cajamar a los premios Faro, unos galardones con una trayectoria y un prestigio consolidados que se han convertido en un referente económico, social y cultural en la provincia de Castellón”.

Por su parte, Rubén Ibáñez ha puesto en valor el compromiso de las organizaciones que hacen posible estos premios, “y especialmente a Cajamar, a quien incorporamos como patrocinador con la firma de este convenio”. El presidente de PortCastelló ha destacado que los galardones son un reconocimiento explícito al esfuerzo diario de la comunidad portuaria, a su capacidad de adaptación tecnológica y a su compromiso con la sociedad castellonense.

Noticias relacionadas y más

La gala de entrega de los galardones se celebrará el martes 7 de julio, en un acto que reunirá a la comunidad portuaria de Castellón para reconocer y celebrar la excelencia de estas iniciativas. El jurado, formado por más de 50 representantes, paritario y mayoritariamente externo a la Autoridad Portuaria, ha valorado una veintena de propuestas presentadas, destacando la calidad y el impacto de las candidaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents