Castellón lidera el despegue turístico en la Comunitat en la segunda quincena de junio

Castellón se ha alzado con el podio del crecimiento turístico más fuerte registrado en la Comunitat Valenciana en la segunda quincena de junio. Con una ocupación media en este periodo del 77,6% es el destino que más se despega de los datos del 2025 porque crece 3,3 puntos, muy por encima de la media autonómica. Además, las reservas confirmadas para la primera quincena de julio también anuncian incrementos en esos mismos valores.

Así lo ha asegurado la patronal hotelera Hosbec, que ha hecho referencia a que el mes de junio ha acabado con una ocupación hotelera del 87,1% en los establecimientos de la Comunitat Valenciana, medio punto más que hace un año. Según los empresarios, este dato se refiere a las segunda quincena del mes y confirma todas las previsiones de suave crecimiento que estaban previstas para esta época del año.

La previsión de ocupación para la primera quincena de julio es de un 82,3 por ciento en la autonomía, según las reservas confirmadas en los sistemas, lo que indica que el resultado final del mes estará cerca de este modelo predictivo que se aproxima al 90.

Mercados británico y portugués

En cuanto al resto de destinos, Benidorm ha sido el punto turístico de la Comunitat que ha superado el 90% de ocupación (90,3%) y que ya tiene el 87% de reservas para la primera quincena de julio. Con un 44,4% de mercado británico y con los portugueses apareciendo con fuerza en la temporada de verano, la capital turística de la Comunitat afronta los meses más importantes de la temporada turística fuertemente internacionalizado.

La ciudad de València se ha quedado al filo de ese 90% de ocupación media (89,7%) y este éxito se sostiene sobre todo con un mercado muy diversificado y con un portfolio internacional que supone más del 70% del total.

Entre ellos, los clientes estadounidenses siguen escalando puntos y cierran una cuota de mercado de casi el 13% del total siendo el primer mercado en importancia después del nacional, todo ello sin contar con vuelo directo a Estados Unidos, pero consolidando el interés de la ciudad para el turista americano.