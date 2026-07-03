Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados

El mes de junio estuvo marcado por la primera ola de calor del verano. La entrada de una dorsal anticiclónica de origen subtropical provocó el disparo de los termómetros en toda la Comunitat Valenciana, donde se vivieron temperaturas de récord. Las máximas fueron de tal intensidad que en Castellón se registraron 15 fallecimientos.

De cara a la próxima semana, el continente europeo experimentará la llegada de un domo de calor que dejará valores térmicos intensos. Esta cúpula de aire cálido provocará un nuevo repunte de las máximas, que podrán alcanzar los 44 grados. Así, Europa podría sufrir una nueva ola de calor, la tercera en lo que va de año.

Ola de calor en Europa

Para el próximo lunes, los modelos advierten de la llegada a Europa de un domo de calor. Este fenómeno meteorológico supone que una zona de alta presión se instale sobre una gran región, atrapando el calor debajo de ella. Así, se espera que las temperaturas semanales medias se sitúen por encima de los valores habituales en todo el continente, alcanzando valores en trono a los 40 o 44 grados.

Municipios que más lo sufrirán

Durante la pasada ola de calor, los termómetros de la península registraron unas máximas de 45 grados, un dato poco habitual para el mes de junio. Además, las mínimas tampoco se quedaron atrás, dejando valores superiores a los 20 grados. Esta tendencia se va a mantener en España e incluso se intensificará con la entrada del episodio cálido.

En la Comunitat Valenciana el calor no da tregua y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya adelanta un nuevo repunte de las máximas. La próxima semana se espera que el mercurio de Castellón alcance valores extremos, rozando los 40 grados. Estas son las localidades que más van a sufrir el calor:

Segorbe : 38 grados

: 38 grados Onda : 38 grados

: 38 grados L'Alcora : 38 grados

: 38 grados Zorita del Maestrazgo : 38 grados

: 38 grados Azuébar : 37 grados

: 37 grados Montanejos : 37 grados

: 37 grados Les Coves de Vinromà: 37 grados

Las máximas continuarán en ascenso con el paso de las horas. Para el martes, los modelos prevén un ligero aumento de los valores en las localidades del interior sur y del norte de la provincia.

Temperaturas previstas para el martes 7 / Aemet

Temperaturas del mar Mediterráneo

Uno de los factores que puede intensificar el calor en la provincia es la temperatura del mar. Las aguas del Mediterráneo también están registrando olas de calor marinas, con anomalías de hasta 8 grados y con registros más propios del mes de agosto. Aunque el aumento de la temperatura del mar no siempre se traduce de forma directa en un crecimiento de las temperaturas, sí favorece una mayor humedad, y con ella una fuerte sensación de bochorno. Además, los elevados valores térmicos del agua contribuyen a mantener el calor por la noche, lo que favorece las temperaturas tropicales en el litoral de la provincia.

Previsión para este fin de semana

Antes de alcanzar el pico del episodio cálido, este fin de semana marcará el primer paso hacia una posible nueva ola de calor. El sábado 4 de julio, los termómetros superarán los 30 grados en prácticamente todo el territorio provincial y podrán alcanzar los 32 grados. Si los registros cumplen lo previsto, el domingo ya se podría hablarse de una nueva ola de calor en toda España. En Castellón, se prevé que el mercurio inicie un nuevo ascenso, con máximas por encima de los 30 grados en toda la provincia y valores que podrían marcar los 36 grados.

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Esta es la previsión por municipios según Aemet de cara a los próximos días: