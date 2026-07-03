El CEEI Castellón acerca la inteligencia artificial a las empresas para mejorar su competitividad

La Oficina Acelera Pyme del CEEI Castellón ha celebrado una nueva jornada formativa dirigida a impulsar la transformación digital del tejido empresarial de la provincia. El encuentro, organizado en formato de desayuno empresarial, ha reunido a cerca de 80 directivos, autónomos y profesionales interesados en conocer cómo aplicar la inteligencia artificial de forma sencilla, práctica y rentable en sus negocios.

La sesión ha tenido lugar en las instalaciones del CEEI Castellón bajo el título No necesitas un departamento de IA. Necesitas saber dónde poner la IA a trabajar y ha sido impartida por el experto en inteligencia artificial Alberto Díaz Martín. El objetivo de la masterclass ha sido mostrar que la IA no está reservada únicamente a grandes compañías o departamentos especializados, sino que puede convertirse en una herramienta útil para pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores.

Durante la jornada se han abordadoejemplos reales de aplicación de la inteligencia artificial en distintos sectores. Entre otros usos, se ha explicado cómo estas herramientas pueden ayudar a reducir tareas repetitivas, optimizar procesos internos, mejorar la comunicación con los clientes, agilizar la creación de contenidos, ordenar y gestionar información de forma más eficiente y facilitar la toma de decisiones empresariales.

La subdirectora del CEEI Castellón, Alexandra Badoiu, ha destacado durante la apertura que la finalidad de la Oficina Acelera Pyme es “acercar la digitalización a la empresa real” y acompañar a pymes, autónomos, emprendedores y empresas para que puedan detectar oportunidades concretas de mejora. Según ha señalado, se trata de avanzar “paso a paso” con herramientas que sean realmente útiles para cada organización.

La jornada ha contado con la colaboración de ESIC Business & Marketing School, la Cámara de Comercio de Castellón y la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón, XarxaTec.

Acelera Pyme consolida su actividad

La masterclass forma parte del programa de actividades de la Oficina Acelera Pyme del CEEI Castellón, una iniciativa impulsada por Red.es para favorecer la transformación digital de pymes, autónomos y emprendedores a través de asesoramiento personalizado, formación y difusión de herramientas tecnológicas.

Desde el inicio de su actividad, a principios de 2026, la oficina, dirigida por Javier Martínez, ha recibido 42 solicitudes de asesoramiento personalizado, ha realizado 33 asesoramientos individualizados y ha acompañado la presentación de 20 proyectos de transformación digital. Estos datos reflejan, según la entidad, el creciente interés de las empresas castellonenses por incorporar soluciones digitales que les permitan mejorar su competitividad.

La programación de la Oficina Acelera Pyme continuará después del verano con nuevas acciones dirigidas al tejido empresarial. El 15 de septiembre se celebrará el taller “Automatización comercial + CRM: seguimiento que vende (sin perseguir)”, acompañado de una sesión de networking. Posteriormente, el 29 de septiembre, tendrá lugar el taller “Ciberseguridad para negocio: protege ventas, datos y reputación (plan 90 días)”, centrado en reforzar la seguridad digital de las empresas.