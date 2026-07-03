El Consell ratifica la contratación de emergencia de las obras para reconstruir el paso inferior de la CV-195 bajo la línea férrea Sagunto-Teruel en Caudiel

El Consell ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras para la reconstrucción del paso inferior de la carretera CV-195 bajo la línea férrea Sagunto-Teruel, en el término municipal de Caudiel, con un presupuesto estimado de 3,8 millones de euros.

La actuación permitirá sustituir la actual infraestructura, que presenta importantes limitaciones de anchura y altura. El paso inferior dispone actualmente de un gálibo vertical de 4,2 metros y una anchura libre aproximada de 5 metros, dimensiones inferiores a las establecidas por la normativa vigente, lo que impide el cruce simultáneo de vehículos y obliga a eliminar los arcenes y la línea divisoria de carriles.

Evitar impactos por vehículos

Además, los informes técnicos elaborados por Adif han detectado impactos y deterioros en diversos elementos estructurales provocados por el roce de vehículos, una situación que podría comprometer la estabilidad de la infraestructura y afectar a la seguridad del tráfico ferroviario.

Cabe señalar que la CV-195 constituye el principal acceso a Caudiel y a otros municipios de las comarcas del Alto Palancia y del Alto Mijares, sin que exista un itinerario alternativo viable, por lo que un eventual corte de la infraestructura ocasionaría importantes afecciones a la movilidad.

De emergencia

Por este motivo, se considera imprescindible ejecutar con carácter de emergencia las obras de construcción de un nuevo paso inferior, que deberá estar finalizado antes de la reanudación del tráfico ferroviario en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, actualmente suspendido debido a las obras de modernización integral, prevista para el 1 de septiembre de 2026.

Las obras de emergencia contemplan la realización de estudios topográficos y geotécnicos para definir la cimentación del nuevo paso inferior, el desmontaje y montaje de la vía férrea, la ejecución de la nueva estructura y el acondicionamiento de la carretera CV-195 para adaptarla al nuevo paso.

La actuación cuenta con un presupuesto de 3.600.000 euros para la ejecución de las obras y la redacción del proyecto; y de 216.000 euros para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. El plazo de ejecución estimado es de cuatro meses.