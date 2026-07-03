El Consorcio de Bomberos de Castellón adquiere una nueva carpa de despliegue rápido

El Consorcio Provincial de Bomberos amplía las capacidades logísticas de infraestructuras de apoyo al PMA (Puesto de Mando Avanzado) con la adquisición de una nueva carpa de despliegue rápido.

La nueva infraestructura móvil, gestionada operativamente por personal de Protección Civil, ha supuesto una inversión total de 39.930 euros y permitirá mejorar la atención y coordinación en el Puesto de Mando Avanzado ante emergencias.

Se trata de una carpa neumática totalmente impermeable, con una superficie útil de 40 metros cuadrados, estructura hinchable de neopreno de alta resistencia y suelo desmontable. Además, está completamente equipada con mobiliario, iluminación interior, globo de iluminación exterior para grandes superficies, aire acondicionado y una pantalla LED de 60 pulgadas.

“Este nuevo medio, que llega en un momento del año tan importante como es la época estival, completa el equipamiento logístico del Consorcio y nos permitirá disponer de un espacio de coordinación totalmente equipado para prestar apoyo a cualquier dispositivo de emergencia o a cualquier otra necesidad operativa de bomberos”, ha asegurado el diputado responsable de Bomberos, David Vicente.

Además, se han adquirido dos remolques de transporte con capacidad para transportar la totalidad del material. Estas últimas incorporaciones se suman al esfuerzo inversor de más de 5,8 millones de euros que la Diputación de Castellón ha destinado en los últimos tres años para mejorar y dotar al Consorcio Provincial de Bomberos de medios materiales y equipamiento.

“Una de las prioridades de este equipo de gobierno siempre ha sido proteger a quienes nos protegen y justo eso es lo que venimos demostrado desde el principio de la legislatura. Nuestro compromiso pasa por dotar de más medios que garanticen una atención más rápida, eficaz y segura ante cualquier emergencia”, ha añadido el diputado provincial.