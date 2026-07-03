Directo | Feijóo clausura en Castelló el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, también participa en este encuentro
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura hoy el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP, un evento que se celebra en el Auditori de Castelló.
Es la segunda jornada del encuentro y también contará con las intervenciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la de la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina. Previamente, se exponen las principales iniciativas y buenas prácticas impulsadas desde los gobiernos provinciales e insulares del PP, tras lo cual se compartirán las principales conclusiones del foro.
Barrachina defendió ayer una financiación justa para Castellón durante su intervención en la jornada y fue la encargada de moderar la primera mesa de la jornada inaugural del encuentro junto a diferentes personalidades nacionales del Partido Popular.
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