Directo | Feijóo clausura en Castelló el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura hoy el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP, un evento que se celebra en el Auditori de Castelló.

Es la segunda jornada del encuentro y también contará con las intervenciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la de la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina. Previamente, se exponen las principales iniciativas y buenas prácticas impulsadas desde los gobiernos provinciales e insulares del PP, tras lo cual se compartirán las principales conclusiones del foro.

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Barrachina defendió ayer una financiación justa para Castellón durante su intervención en la jornada y fue la encargada de moderar la primera mesa de la jornada inaugural del encuentro junto a diferentes personalidades nacionales del Partido Popular.