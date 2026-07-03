Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Punto negro N-340Accidente N-340 desde dentroSuperdotada CastellónMejor playa EspañaAgenda fin de semanaPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Los docentes de Castellón protestan ante Llorca y Feijóo en el Auditori

El líder del PP nacional clausura en Castelló el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells

Protestas de los docentes a la entrada del Foro de Diputaciones en Castelló

Protestas de los docentes a la entrada del Foro de Diputaciones en Castelló

Gabriel Utiel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Los docentes de Castellón han aprovechado el inicio de la segunda jornada del II Foro de Diputaciones, Cabildis y Consells del Partido Popular para manifestarse a las puertas del Auditori de Castelló.

Entre lemas de protesta y con pancartas que reclaman educación de calidad y en valenciano, han aprovechado la visita del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para exigir más recursos, la bajada de rátios y la dimisión de la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents