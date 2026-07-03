Los docentes de Castellón protestan ante Llorca y Feijóo en el Auditori

Los docentes de Castellón han aprovechado el inicio de la segunda jornada del II Foro de Diputaciones, Cabildis y Consells del Partido Popular para manifestarse a las puertas del Auditori de Castelló.

Entre lemas de protesta y con pancartas que reclaman educación de calidad y en valenciano, han aprovechado la visita del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para exigir más recursos, la bajada de rátios y la dimisión de la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí.