Las familias de Castellón rechazan que el Consell abra la puerta a llevar los 'bous al carrer' a las aulas: "Es una vergüenza"

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Castellón (Fampa Castelló Penyagolosa) ha mostrado su rechazo frontal al nuevo Reglamento de festejos tradicionales de bous al carrer de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Consell mediante el Decreto 91/2026, de 12 de junio. La federación, que representa a 253 asociaciones de familias de alumnos de la provincia, considera una “vergüenza” y una “auténtica provocación” que la Generalitat abra la puerta a introducir contenidos relacionados con los bous en el ámbito escolar.

El nuevo decreto, publicado en el DOGV el 23 de junio y con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027, actualiza la regulación de los festejos taurinos tradicionales en la Comunitat. La norma incorpora cambios en materia de seguridad, instalaciones, servicios veterinarios, control de participantes y protección de los festejos. Entre sus novedades figuran inspecciones técnicas periódicas de estructuras como cadafals y graderíos, el aumento de la altura mínima de las barreras, la obligación de contar con servicio veterinario de guardia y restricciones como la prohibición de usar teléfonos móviles en situaciones de riesgo.

Sin embargo, la polémica se centra en el Título V, dedicado a la protección de los festejos tradicionales de bous al carrer. En concreto, la Fampa señala los artículos 87, 92 y 93. El artículo 87 contempla apoyo institucional mediante una acción coordinada entre consellerias para impulsar, entre otras cuestiones, propuestas educativas en el ámbito escolar. El artículo 92 abre la posibilidad de que la Conselleria de Educación establezca elementos curriculares transversales o asignaturas específicas vinculadas a valores tradicionales en los que se haga referencia a los bous. Además, el artículo 93 extiende esa colaboración al ámbito universitario.

Reclaman a Educación que se desmarque

Para la federación de familias, esta previsión supone una "intromisión inaceptable" en los centros educativos. La Fampa defiende que la escuela pública debe ser un espacio seguro, de convivencia y pensamiento crítico, donde se fomenten valores como la empatía, la cultura de la paz, el respeto a los seres vivos y la protección del medio ambiente. Por ello, rechaza que "se utilice el sistema educativo, financiado con fondos públicos, para promocionar prácticas que implican maltrato animal y generan rechazo" en una parte de la sociedad valenciana.

“Es intolerable que se pretenda disfrazar de asignatura lo que no es más que un intento de normalizar la violencia y exponer a nuestros niños, niñas y adolescentes a espectáculos que incluso recomendaciones internacionales aconsejan alejar de los menores”, señalan desde la federación. Y reclama a la Conselleria de Educación que se desmarque de esta línea y garantice que ningún colegio o instituto se vea forzado o presionado a incluir contenidos taurinos en su programación.

La organización también recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido en distintas ocasiones a España que evite la exposición de menores a espectáculos taurinos, por considerar que pueden suponer una forma de violencia. Con este argumento, la federación insiste en que la prioridad de la Administración educativa debe ser la protección de la infancia y la autonomía pedagógica de los centros.