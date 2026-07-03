Feijóo reafirma en Castelló "su compromiso y su identificación" con la Comunitat Valenciana

Arropado por los suyos y en un acto con aroma de precampaña para unas posibles elecciones generales, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha encargado de clausurar el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular con un ardiente testimonio de su lealtad a la Comunitat Valenciana. El líder de la oposición ha asegurado este viernes en el Auditori de Castelló que está "comprometido con la Comunitat" e "identificado" con sus problemas después de que el presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, le pidiese "un ministro solamente para atender a la Comunitat".

El presidente de la Generalitat Valenciana, minutos antes de que Feijóo tomara la palabra, ha asegurado que “ningún valenciano ni ninguna valenciana jamás va a pedir lo que no le corresponda. Ni jamás pediremos algo que le pueda corresponder a otro, como pasa en otros lugares. Lo que queremos es la atención que merecemos. Querido presidente, yo creo que tendrás que poner un ministro solo para atender a la Comunitat Valenciana, pero no porque pidamos más, sino porque llevan muchos años sin darnos nada".

En lo que se podría interpretar como un guiño a Llorca, el líder de los populares ha afirmado que "no vas a necesitar un ministro, sino un presidente del Gobierno comprometido con esta autonomía, que es mucho más importante. Conozco la Comunitat y he sufrido con ella, me he identificado con sus problemas porque los he vivido, algunos de ellos todavía no están cicatrizados".

Además, Feijóo ha admitido que es "evidente que la Comunitat está mal financiada, eso es un dato. Hemos de reponer esa financiación para equilibrar las cuentas. A eso se llama gobernar bien y que nadie te robe".

Modernización para las diputaciones

Dentro de su intervención, el presidente del PP aprovechó para lanzar una promesa electoral que encajaba a la perfección con el escenario en el que la ha hecho. Feijóo ha prometido modernizar las diputaciones. Ha anunciado que, si llega al Gobierno, acometerá la modernización de las diputaciones provinciales, una reforma que, según ha dicho, ha permanecido pendiente desde la Constitución de 1978.

A su juicio, estas instituciones no pueden limitarse a conceder subvenciones discrecionales o ejecutar únicamente las obras decididas por sus presidentes, sino que deben reforzar su apoyo a los ayuntamientos y garantizar los servicios que necesitan los municipios, especialmente los más pequeños.

El líder popular también ha reivindicado una mejor financiación para los ayuntamientos y ha sostenido que una mayor planificación y coordinación entre administraciones habría permitido mejorar los servicios públicos sin renunciar al equilibrio presupuestario.

En este contexto, ha afirmado que "la juventud española ha tenido que pagar la deuda que ha dejado el socialismo". Feijóo ha contrapuesto "dos formas de hacer política": la del PSOE y sus socios y la del Partido Popular. Según ha señalado, su formación ha defendido una política de proximidad, capaz de llegar a los pueblos pequeños y de prestar atención a quienes, en su opinión, han quedado olvidados por las administraciones.

"Entiende nuestros problemas

Tanto Pérez Llorca como la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, han arropado a su presidente nacional. El jefe de los populares valencianos ha subrayado que “Feijóo conoce esta tierra, entiende sus problemas y cree en su potencial” por ello, con un cambio de Gobierno que permita su llegada a la Moncloa “esperamos que lleguen el agua, las infraestructuras, una financiación justa, la ampliación de los aeropuertos de València y Alicante, y mejoras clave para el Puerto de Valencia. Pero, sobre todo, lo que esperamos de verdad es que vuelva la esperanza a la Comunitat Valenciana”.

Por su parte, Barrachina ha recalcado que con el músculo “de mis pueblos” y la fuerza “de un PP que con Alberto Núñez Feijóo abre la puerta de Moncloa”, se recuperará “la responsabilidad de gobierno, la cercanía y el servicio público”, con “los valores de la mayoría y el trabajo que siembra el mejor futuro para el mejor país”.