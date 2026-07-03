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El guiño de Feijóo a Pérez Llorca: "No necesitas un ministro, sino un presidente comprometido con la Comunitat Valenciana"

El líder popular se compromete a gobernar "comprometido" con la autonomía y sus problemas.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto al presidente nacional del PP, Alberto Feijóo, y la presidenta de la Diputación, Marta Barrahcina.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto al presidente nacional del PP, Alberto Feijóo, y la presidenta de la Diputación, Marta Barrahcina. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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Iván Fernández

Iván Fernández

Castelló

¿Un gesto hacia el actual president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca? Así se podrían interpretar las palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, este viernes en el Auditori de Castelló. El líder de los populares ha asegurado a Llorca que "no vas a necesitar un ministro, sino un presidente del Gobierno comprometido con la Comunitat Valenciana, que es mucho más importante. Conozco la Comunitat y he sufrido con ella, me he identificado con sus problemas porque los he vivido, algunos de ellos todavía no están cicatrizados".

Una respuesta a las palabras del presidente valenciano que, en su intervención en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells que ha acogido la capital de la Plana entre este jueves y este viernes, le ha asegurado a Feijóo que "ningún valenciano ni ninguna valenciana jamás va a pedir lo que no le corresponda. Ni jamás pediremos algo que le pueda corresponder a otro, como pasa en otros lugares. Lo que queremos es la atención que merecemos".

Además, ha añadido que "querido presidente, yo creo que tendrás que poner un ministro solo para atender a la Comunitat Valenciana, pero no porque pidamos más, sino porque llevan muchos años sin darnos nada".

El terremoto de Lisboa

En su intervención, Feijóo ha calificado la dana de octubre de 2024 como "la mayor catástrofe en la península desde el terremoto de Lisboa" y ha destacado que la Comunitat "se ha reconstruido sola".

Además, el líder del PP ha asegurado que la reconstrucción tras la dana no puede esperar "un año y medio" y ha acusado al Ejecutivo de haber olvidado a los afectados y de no haber destinado los recursos necesarios para reparar los daños y reactivar "uno de los motores de España".

Noticias relacionadas y más

Durante su intervención, Feijóo ha anunciado que, si llega al Gobierno, acometerá la modernización de las diputaciones provinciales, una reforma que, según ha dicho, ha permanecido pendiente desde la Constitución de 1978. A su juicio, estas instituciones no pueden limitarse "a conceder subvenciones discrecionales o ejecutar únicamente las obras decididas por sus presidentes", sino que deben reforzar su apoyo a los ayuntamientos y garantizar los servicios que necesitan los municipios, especialmente los más pequeños.

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