Hacienda devuelve 125,9 millones a 191.609 contribuyentes de Castellón al cierre de la campaña de la Renta

Primer balance de la campaña de la Renta. Tres días después de que acabara el plazo para presentar la declaración, la Agencia Tributaria ha dado a conocer este miércoles las principales cifras. En Castellón se han presentado 356.584 declaraciones, lo que supone un incremento del 4,34% respecto al ejercicio anterior. En la campaña de 2024 se registraron 341.744 declaraciones en la provincia, por lo que este año se han presentado 14.840 más.

El balance provincial refleja también un avance en las devoluciones. Hasta el 2 de julio, Hacienda había pagado en Castellón 191.609 devoluciones, por un importe total de 125,9 millones de euros. Esto supone que la Agencia Tributaria ha abonado ya el 79,82% de las solicitudes de devolución presentadas en la provincia y el 68,29% del importe solicitado.

En total, los contribuyentes de Castellón habían solicitado 240.052 devoluciones, por una cuantía conjunta de 184,3 millones de euros. De esa cantidad, ya se han pagado casi 126 millones, mientras que el resto continúa pendiente de tramitación dentro de los plazos habituales de la campaña.

Los datos de Castellón se sitúan en línea con la evolución del conjunto de la Comunitat. En el territorio valenciano se han presentado 2.925.094 declaraciones, un 4,88% más que en la campaña anterior. Por provincias, Valencia suma 1.553.575 declaraciones y Alicante 1.014.935.

A nivel nacional, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.787 contribuyentes al cierre de la Campaña de Renta 2025. En toda España se han presentado 25.613.384 declaraciones, un 4,24% más que el año anterior. Del total, 16.376.128 han salido con solicitud de devolución y 7.475.277 con resultado a ingresar.

Auge de Renta directa

Uno de los elementos destacados de esta campaña ha sido el fuerte crecimiento de las presentaciones a través de Renta Directa, una vía pensada para declaraciones sencillas. Según la Agencia Tributaria, 2,4 millones de contribuyentes han utilizado este sistema en España, un 135,8% más que el año anterior. Junto con la aplicación móvil y el plan telefónico Le Llamamos, las vías sencillas y no presenciales han sumado 4,5 millones de declaraciones.

La AEAT también destaca el uso creciente de los canales digitales de asistencia. Durante la campaña se han ofrecido más de 1,5 millones de respuestas a través del asistente virtual, el informador y la atención especializada mediante chat. Además, se han atendido más de dos millones de llamadas para resolver dudas tributarias.

La campaña ha incorporado igualmente avisos preventivos para evitar errores u omisiones. En toda España, la Agencia Tributaria ha remitido cerca de 160.000 cartas y avisos a contribuyentes que modificaron información previamente aportada por Hacienda. Como resultado, se han presentado 53.700 declaraciones rectificativas, evitando posibles comprobaciones posteriores, intereses o sanciones.