Llorca ha defendido en Castellón la gestión del Consell centrada en resolver los problemas "enquistados" durante ocho años

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este viernes en Castelló, durante el Foro de Diputaciones, que el actual Consell ha centrado su acción de gobierno en "resolver los problemas enquistados durante los últimos ocho años", con medidas dirigidas a reducir la burocracia, impulsar el acceso a la vivienda y reforzar la financiación.

Durante su intervención, Llorca ha contrapuesto la gestión del PP a la de Compromís y ha afirmado que "Compromís solo habla de los problemas, pero no los resuelve". En este sentido, ha defendido que "el político útil es el que detecta los problemas y los resuelve", una forma de gobernar que ha atribuido a los gobiernos del Partido Popular.

Asimismo, ha recordado que la Comunitat Valenciana partía de una situación que ha calificado de "infierno fiscal" y de un importante déficit en materia de infraestructuras. Frente a ello, ha destacado las rebajas fiscales impulsadas por el Consell, que, según ha señalado, permitirán que las rentas bajas y medias paguen entre 300 y 400 euros menos en impuestos.

Llorca también ha puesto en valor que, pese a la bajada de impuestos, la recaudación ha aumentado un 14% en 2025, lo que, según ha explicado, ha permitido incrementar la inversión en políticas sociales.

Noticias relacionadas

En materia de vivienda, ha destacado el desarrollo del Plan Vive y ha asegurado que ya hay 5.000 viviendas sociales en marcha, una iniciativa que, ha afirmado, busca ampliar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso a un hogar a quienes más lo necesitan.