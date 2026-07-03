El anuncio del presidente de la Generalitat: el nuevo Hospital General de Castellón será el próximo en construirse

La celebración del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que ha acogido el Auditori de Castellón, ha dejado el compromiso del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de priorizar la construcción del nuevo hospital General de Castellón. El líder autonómico popular ha señalado que "en esta legislatura hay siete hospitales o en ampliación o en nueva construcción en la Comunitat Valenciana y yo os anticipo que el siguiente en empezar a construir va a ser el de Castellón, que es una demanda histórica que tenéis aquí y que merecíais".

El presidente de la Generalitat ha añadido que "nosotros no hemos hecho maqueta. El dinero de la maqueta lo hemos invertido especialmente en acondicionar la parcela, para que sea una realidad y ahorrarnos dinero en las cosas que no sirven". El Consell tiene previsto destinar 5 millones de euros en el próximo año para esta construcción, en una inversión total que ascenderá a más de 700 millones de euros.

Protesta en educación

A las puertas del Auditori, cerca de un centenar de profesores de Castellón se han reunido para reclamar mejoras en educación. Durante su intervención, Pérez Llorca no ha evitado referirse a la huelga educativa de los pasados meses y ha comentado que "soy el presidente que menos tiempo lleva y conmigo han aparecido todos los problemas. He de decir que alumnos y profesores se quejan con razón de la falta de climatización, pero a diferencia de quienes describen el problema, nosotros lo vamos a empezar a solucionar este mismo mes".

El president de la Generalitat ha reconocido problemas como las altas temperaturas en las aulas y las altas ratios por clase, pero ha aprovechado para defender su plan de inversión de 3.300 millones de euros destinado a modernizar centros educativos y reducir ratios, y ha asegurado que "desde este mes, vamos a trabajar para climatizar los centros educativos".

Porque “a diferencia de aquellos que estuvieron gobernando y solo describían el problema y no lo solucionaban, nosotros lo vamos a solucionar y vamos a empezar este mismo mes”.

Problemas enquistados

A todo esto, Juanfran Pérez Llorca ha añadido que "ningún valenciano ni ninguna valenciana jamás va a pedir lo que no le corresponda. Ni jamás pediremos algo que le pueda corresponder a otro, como pasa en otros lugares. Lo que queremos es la atención que merecemos". Además, ha comentado que “desde que se produjo el cambio en la Comunitat Valenciana pasamos a empezar a resolver problemas enquistados durante los últimos ocho años en la Comunitat”.

En materia fiscal, ha recordado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y ha anunciado que la Comunitat Valenciana aprobará en julio “la rebaja fiscal del IRPF más importante de España para rentas medias y bajas”, que permitirá un ahorro de entre 300 y 400 euros anuales por contribuyente.