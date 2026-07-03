Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Punto negro N-340Accidente N-340 desde dentroSuperdotada CastellónMejor playa EspañaAgenda fin de semanaPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

El anuncio del presidente de la Generalitat: el nuevo Hospital General de Castellón será el próximo en construirse

Pérez Llorca sitúa la infraestructura sanitaria como una prioridad y asegura que será la siguiente gran obra hospitalaria en arrancar en la Comunitat Valenciana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en el foro este viernes.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en el foro este viernes. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Fernández

Iván Fernández

Castelló

La celebración del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que ha acogido el Auditori de Castellón, ha dejado el compromiso del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de priorizar la construcción del nuevo hospital General de Castellón. El líder autonómico popular ha señalado que "en esta legislatura hay siete hospitales o en ampliación o en nueva construcción en la Comunitat Valenciana y yo os anticipo que el siguiente en empezar a construir va a ser el de Castellón, que es una demanda histórica que tenéis aquí y que merecíais".

El presidente de la Generalitat ha añadido que "nosotros no hemos hecho maqueta. El dinero de la maqueta lo hemos invertido especialmente en acondicionar la parcela, para que sea una realidad y ahorrarnos dinero en las cosas que no sirven". El Consell tiene previsto destinar 5 millones de euros en el próximo año para esta construcción, en una inversión total que ascenderá a más de 700 millones de euros.

Protesta en educación

A las puertas del Auditori, cerca de un centenar de profesores de Castellón se han reunido para reclamar mejoras en educación. Durante su intervención, Pérez Llorca no ha evitado referirse a la huelga educativa de los pasados meses y ha comentado que "soy el presidente que menos tiempo lleva y conmigo han aparecido todos los problemas. He de decir que alumnos y profesores se quejan con razón de la falta de climatización, pero a diferencia de quienes describen el problema, nosotros lo vamos a empezar a solucionar este mismo mes".

El president de la Generalitat ha reconocido problemas como las altas temperaturas en las aulas y las altas ratios por clase, pero ha aprovechado para defender su plan de inversión de 3.300 millones de euros destinado a modernizar centros educativos y reducir ratios, y ha asegurado que "desde este mes, vamos a trabajar para climatizar los centros educativos".

Porque “a diferencia de aquellos que estuvieron gobernando y solo describían el problema y no lo solucionaban, nosotros lo vamos a solucionar y vamos a empezar este mismo mes”.

Problemas enquistados

A todo esto, Juanfran Pérez Llorca ha añadido que "ningún valenciano ni ninguna valenciana jamás va a pedir lo que no le corresponda. Ni jamás pediremos algo que le pueda corresponder a otro, como pasa en otros lugares. Lo que queremos es la atención que merecemos". Además, ha comentado que “desde que se produjo el cambio en la Comunitat Valenciana pasamos a empezar a resolver problemas enquistados durante los últimos ocho años en la Comunitat”.

Noticias relacionadas y más

En materia fiscal, ha recordado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y ha anunciado que la Comunitat Valenciana aprobará en julio “la rebaja fiscal del IRPF más importante de España para rentas medias y bajas”, que permitirá un ahorro de entre 300 y 400 euros anuales por contribuyente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
  2. La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
  3. Mueren cuatro familiares de residentes en Castellón en los terremotos de Venezuela
  4. Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón
  5. Las 3 carreteras de Castellón que van a cambiar por completo tras una inversión millonaria
  6. Un festivo de rebajas: las grandes superficies comerciales abren hoy en Castelló
  7. Se busca nuevo dueño para el entresuelo del antiguo Simago de Castelló
  8. Cambios en el centro comercial Salera: una famosa tienda 'low cost' abrirá en julio

El anuncio del presidente de la Generalitat: el nuevo Hospital General de Castellón será el próximo en construirse

El anuncio del presidente de la Generalitat: el nuevo Hospital General de Castellón será el próximo en construirse

Marta Barrachina apela al poder de los pueblos para que en España haya "menos Sánchez y más Feijóo"

Marta Barrachina apela al poder de los pueblos para que en España haya "menos Sánchez y más Feijóo"

Llorca anuncia medidas para reducir las ratios y mejorar la climatización de las aulas

Llorca anuncia medidas para reducir las ratios y mejorar la climatización de las aulas

El guiño de Feijóo a Pérez Llorca: "No necesitas un ministro, sino un presidente comprometido con la Comunitat Valenciana"

El guiño de Feijóo a Pérez Llorca: "No necesitas un ministro, sino un presidente comprometido con la Comunitat Valenciana"

Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados

Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados

Hacienda devuelve 125,9 millones a 191.609 contribuyentes de Castellón al cierre de la campaña de la Renta

Hacienda devuelve 125,9 millones a 191.609 contribuyentes de Castellón al cierre de la campaña de la Renta

Llorca ha defendido en Castellón la gestión del Consell centrada en resolver los problemas "enquistados" durante ocho años

Llorca ha defendido en Castellón la gestión del Consell centrada en resolver los problemas "enquistados" durante ocho años

El Consorcio de Bomberos de Castellón adquiere una nueva carpa de despliegue rápido

El Consorcio de Bomberos de Castellón adquiere una nueva carpa de despliegue rápido
Tracking Pixel Contents