El recorte del Gobierno aboca a los afectados por cláusulas suelo en Castellón a esperar cinco años hasta que se resuelva su demanda

Si vive en Castellón y en los próximos meses tiene pensado presentar una demanda contra su banco por cláusulas hipotecarias abusivas sepa que es muy probable que la justicia no resuelva su caso, como mínimo, hasta mitad del 2031. Sí, lo ha leído bien, dentro de cinco años. El Gobierno, tal y como publicó Mediterráneo, ha decido eliminar el juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castellón, el órgano que desde mediados del 2017 se encarga en exclusiva de tramitar todos los pleitos contra las entidades bancarias por cláusulas abusivas. Un recorte que, además, llega en el peor momento. Este juzgado acumula más de 8.000 asuntos por resolver, una cifra que a menos que el Ministerio de marcha atrás irá todavía a más en los próximos años.

Aunque desde prácticamente el principio, y debido a la avalancha de casos, el juzgado de cláusulas suelo de Castellón contó con jueces de refuerzo a tiempo parcial (los magistrados compatibilizaban el trabajo en su juzgado con la tramitación de las demandas por abusos hipotecarios), desde abril de 2025 la plaza 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castellón disponía de un juez de refuerzo a tiempo completo. Y ese juez es el que no ha sido renovado, con lo que este órgano se queda tan solo con la magistrada titular para hacer frente al ingente volumen de trabajo. "Con una sola persona es absolutamente imposible dar salida a todos los asuntos pendientes y también a los que entran cada día. El juzgado está totalmente colapsado, los funcionarios no dan abasto y quien lo va a acabar pagando es el ciudadano", aseguran fuentes jurídicas.

Tanto el Colegio de Abogados de Castellón como el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya han mostrado su rechazo a la decisión del Ministerio de Justicia que, pese al informe favorable de la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha aprobado sin previo aviso denegar la autorización para la dotación económica de 18 de las cerca de 30 medidas de refuerzo, entre ellas las del juzgado de cláusulas suelo de Castellón. "Con esta resolución se están riendo a la cara de los ciudadanos, que van a tener que soportar plazos interminables para ver resueltas sus demandas", añaden.

Más de 22.000 demandas en nueve años

A fecha de 31 de diciembre de 2025, y según datos del CGPJ, el juzgado de cláusulas suelo de Castellón tenía un tapón histórico de 8.162 asuntos pendientes de resolver. Desde su especialización en junio de 2017, este órgano ha recibido 22.687 demandas y el colapso se disparó en 2024, año en el que los asuntos que ingresaron alcanzaron la cifra de 7.963. Entre los dos magistrados dictaron el pasado ejercicio 2.657 resoluciones, una carga de trabajo que el Ministerio que dirige Félix Bolaños pretende que ahora asuma en solitario la magistrada titular.

Todas las fuentes consultadas coinciden en apuntar que la decisión del Gobierno tendrá una consecuencia directa para el ciudadano. "Si en estos momentos, y a consecuencia del colapso que ya sufre este juzgado, se están resolviendo asuntos que entraron a principios de 2024, con un solo juez los plazos se eternizarán todavía más y serán de cinco años", apuntan.

Lo peor es que aquí no acabará el calvario. Los bancos recurren la mayoría de las sentencias que dictan los juzgados de cláusulas suelo (que suelen ser favorables al cliente), con lo que el caso acaba en la Audiencia Provincial o incluso en el Tribunal Supremo. Y de nuevo a esperar. "El ciudadano tendrá que esperar perfectamente entre siete y diez años para tener una sentencia firme y la justicia, si es tardía, deja de ser justicia", coinciden todas las fuentes.