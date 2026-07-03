Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Punto negro N-340Accidente N-340 desde dentroSuperdotada CastellónMejor playa EspañaAgenda fin de semanaPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras registran incidencias por accidente y obras

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imagen de la AP-7 en Castellón

Imagen de la AP-7 en Castellón / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:45 horas.

AP-7

  • Xilxes (km 451 - 458): Accidente, sentido creciente, Carril derecho cortado
  • Almenara (km 463 - 465): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

  • Cabanes (km 44 - 90): Obras, sentido creciente y decreciente, Corte móvil

CV-12

  • Ares del maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
  • Castelfort (km 32): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

  • Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

  • Peñíscola (km 1): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • Peñíscola (km 0 - 53): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

Noticias relacionadas

CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents