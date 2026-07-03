Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras registran incidencias por accidente y obras
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:45 horas.
AP-7
- Xilxes (km 451 - 458): Accidente, sentido creciente, Carril derecho cortado
- Almenara (km 463 - 465): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-10
- Cabanes (km 44 - 90): Obras, sentido creciente y decreciente, Corte móvil
CV-12
- Ares del maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
- Castelfort (km 32): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-135
- Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-141
- Peñíscola (km 1): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- Peñíscola (km 0 - 53): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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