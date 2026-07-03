Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras registran incidencias por accidente y obras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:45 horas.

AP-7

Xilxes (km 451 - 458) : Accidente, sentido creciente, Carril derecho cortado

: Accidente, sentido Carril derecho cortado Almenara (km 463 - 465): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

Cabanes (km 44 - 90): Obras, sentido creciente y decreciente, Corte móvil

CV-12

Ares del maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

Cintorres (km 15 - 21) : Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

: Obras, sentido sentido cortado Castelfort (km 32): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-135

Cervera del Maestre (km 4 - 18): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-141

Peñíscola (km 1): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

Peñíscola (km 0 - 53): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

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CV-213